模仿周润发点烟镜头‧男子烧了“百元大钞” 在吴宇森电影《英雄本色》中，“Mark哥”周润发有一个经典的烧钱点烟镜头，一直为影迷津津乐道。

在吴宇森电影《英雄本色》中，“Mark哥”周润发有一个经典的烧钱点烟镜头，一直为影迷津津乐道。日前在中国安徽天长市，一名男子陈某也模仿这个镜头，烧了一张“百元大钞”点香烟，并拍视频发在微信群里炫耀，很快引来了警方调查。虽然陈某辩称他烧的是一张假钞，但仍然受到了警方的严肃批评。

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周润发饰演的“Mark哥”在电影《英雄本色》的经典一幕。

中安在线报道，12月9日以来，一段视频在天长当地多个微信群里被转发：一名男青年坐在车里，用打火机点燃一张“百元人民币”，再用烧著的钞票点燃了一支香烟。这段只有12秒的视频引起了天长市公安局的关注，次日警方很快锁定了“烧钱”的年轻男子是当地村民陈某。

经过调查，陈某当日和工友徐某等人在车里闲聊，聊到了用钱点烟的电影镜头，徐某说他有一张假的100元人民币，陈某于是要求用这张假钱来点烟，于是拍下了这段视频并在微信群里传播。查明情况后，民警严肃地对陈某明进行了批评教育。