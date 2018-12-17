谢琪清：单一发展不公平．各族文化应获支持推动 亚沙国会议员谢琪清鼓励商家及社团向星洲日报学习，一起推动中华文化，包括政府也要积极推广，惟这样才能让青年知道不同文化的特色，同时还能品尝不同节庆的美食。

约900人出席冬至汤圆宴，群众热情不减。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉16日讯）亚沙国会议员谢琪清鼓励商家及社团向星洲日报学习，一起推动中华文化，包括政府也要积极推广，惟这样才能让青年知道不同文化的特色，同时还能品尝不同节庆的美食。

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他认为，每个族群的文化应备受政府关注与认同，并列入国家文化大蓝图里，这才符合大马多元文化的国情。

“若仅是关注单一文化地发展，这对其他族群而言非常不公平，也无法展现多元文化的特色，因此联邦政府、州政府或地方政府都得支持及推动文化活动。”

他今日为星洲日报主办的“IJM LAND温馨冬至汤圆宴”主持开幕仪式时，如此指出，随后现场移交5000令吉的支票作为芙蓉振华二校阅报计划经费。

筵开88席

谢琪清也赞扬大会将汤圆设为首道菜肴，配合活动主题外，更将背后的深层意义带出来。

这项连办13年的冬至汤圆宴，获得日升兄弟建筑贸易有限公司、如记集团、拿督吴天涛和拿督钟伟兴赞助，在芙蓉新城喜来登大酒家筵开88席，邀请亚沙国会议员谢琪清主持开幕，场面热闹。

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合作伙伴之一的陈保龙歌唱演艺学院包办现场所有表演，月好饼家、思婉妮可可（SWANICOCO Move S&C有限公司）、余仁生、洽记贸易有限公司、ARANG PD Marketing有限公司和台湾Robin May正版合作代理也加入其中，给力支持。

每席获赠手礼

现场每席可获得大会赠送的手礼包括手工制作的冷冻饺子、可可饮料、竹盐白咖啡及染发剂，也精心设计送金游戏和幸运抽奖环节，让出席满载而归。

出席嘉宾也包括星洲日报首席执行员许春、罗白州议员周世扬、IJM Land代表黎晓薇、日升兄弟建筑贸易有限公司董事经理拿督陈亚明、如记集团首席执行员拿督吕柏梁、也是民政党主席的拿督钟伟兴、森州中华总商会会长拿督吕海庭、森州黄氏联宗会会长拿督黄国强、大马机器厂商总会总会长拿督杜元成、森州客家联合会主席拿督斯里黄新发、芙蓉中华中学董事长拿督张贤炳、RBM Machinery有限公司董事经理拿督吴泉有、拿督林利星基金会秘书长拿督黄锦扬、森州福建会馆会长拿督黄毓华、JP Hallmark发展有限公司董事经理拿督斯里陈璟亦、中霹雳斯里依斯干达商联会总会长拿督郑文添、森州同善福利协会会长陈云欗、本报森州区经理李意和等。

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许春：保留传统及风俗

星洲积极推动文化节庆

许春赞扬《花城社区报》为冬至汤圆宴会推手，13年来不曾间断推动及举行，成为其他州属跟随的楷模，让越来越多人关注冬至的意义，社团组织也掀起庆祝冬至热潮。

他强调，作为华人文化机构的星洲日报，在推动中华文化及重要节庆方面向来不遗余力，民族传统及风俗更是塑造民族特质的关键。

“若失去传统及风俗，民族的实质已经算是消失；而中华民族失去了中华文化地熏陶，就不能再视为中华民族了。”

冬至宴让一家大小团聚

他认为，维护及保有中华文化是身为民族的责任，因此我们必须一代又一代贯彻在日常生活中。

他说，汤圆的意义在于团圆，合家欢聚一堂享受天伦之乐更是中华民族追求的家庭伦理最高盼望，因此星洲日报志在制造机会及提供平台，让一家大小团聚一堂。

“来，大家快来猜猜有多少粒汤圆！”（图：星洲日报）

冬至汤圆宴获得商家及领袖大力支持，才能圆满举行，左起李意和、陈保龙、黎晓薇、吕柏梁、钟伟兴、陈亚明、许春、陈璟亦、月好饼家代表林莉敏、新城喜来登酒家经理黎小玲、洽记贸易有限公司代表、ARANG PD Marketing有限公司董事吴国庆。（图：星洲日报）

年关将至，许多群众到月好饼家柜台订购年饼。（图：星洲日报）

ARANG PD Marketing有限公司员工让群众现场品尝竹盐白咖啡。（图：星洲日报）

陈保龙歌唱演艺学院所呈现的精彩表演，赢得观众掌声。（图：星洲日报）