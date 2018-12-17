走得了无遗憾‧才是人生漂亮的句点 一些家属可能还会陷入自责的情绪，比如是否因为决定放弃治疗导致患者的病情恶化，对此，黄钜安认为做出放弃治疗这一决定时，应确认家属已经清楚明了放弃治疗的原因。

当临终患者口不能言时，廖雪英便会成为他们的嘴，成为他们和家属沟通的桥梁。（图：星洲日报）

当亲人往生后，很多时候家属不会立即感受到悲痛，但随着时间的沉淀，他们意识到至亲真的已经彻底离开他们的人生，悲伤才会袭上心头。

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一些家属可能还会陷入自责的情绪，比如是否因为决定放弃治疗导致患者的病情恶化，对此，黄钜安认为做出放弃治疗这一决定时，应确认家属已经清楚明了放弃治疗的原因。

安宁疗护是免费的

慈悲关怀服务会主席吴碧彬医生感叹，每个人都不会想死，因为人生太美好，而安宁疗护的作用在于协助重症患者面对死亡。

“如果很含蓄地说：你会好的、医生很厉害，这样会误导重症病人，结果很多心愿无法实现。比如想到中国祭祖，其他人劝说第二年等身体好了再去，可是到时候他就不能上飞机旅游。”

为了“延长”患者寿命，有的家属会改变患者的生活和饮食习惯，比如忌口、吃素，可是吴碧彬认为提高他们的生活质量最重要。

“若已经是到了末期，应该是以患者的喜好为主，无需勉强他戒菸、吃素。鼓励他们说出愿望以及要处理的事情，然后着手为他们完成。”

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她说，一般确诊患者的病症已至末期，医院会将患者转介给他们，若患者同意且有需求，该组织便会上门提供安宁疗护的服务。

“人们对安宁疗护最大的误解是以为我们提供的服务是收费的，实际上民间的安宁疗护组织都是免费的。”

把握时间道别道谢

从安宁疗护介入到患者去世，平均服务时长为6个月，所以义工们会把握每一分钟以期减少患者身心的痛苦和遗憾，比如已经在慈悲关怀服务会担任义工长达16年的廖雪英，接触患者时就会采取单刀直入的沟通方式。

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因为病人已经没有时间。他们有的已经说不出话，有的清醒时间很短，甚至还有的人连眼睛都睁不开。

“你不知道他的病情会怎样？万一当天晚上就走了，不就很遗憾吗？”没有机会道歉、道爱、道谢、道别，是人生最大的憾事。

就在受访前几天，她收到通知需要去见一名临终患者。当时原本疲惫困倦的患者，看见她走进房门，强撑著精神想要说些甚么，却张嘴无声。

“我问他还有甚么心愿未了？可是他说不出话了，我从他的口型判断，他是在用粤语说多谢。于是我就猜测是否想跟家人道谢？他点了点头。于是我通知他的家人在某一天集合，一起跟他道别。”

那日，她变成患者的嘴，如果患者认为她说的话是他所想的就点头，有想要补充的内容就摇头示意。

“‘你是想跟照顾你的兄弟姐妹说谢谢吗？’他不停地点头。轮到他的母亲到他跟前时，他拼尽全力开口发声说‘谢谢，对不起’。”

“谢谢”母亲在他生病时鼓励他治病，可是因为最终要先走一步无法尽孝，所以“对不起”。

廖雪英在讲座上分享另一个案例时说道，一个大肠癌患者从被确诊末期到病发昏迷的过程非常迅速，等她赶到医院时，对方已经不省人事。

“患者是大姐，父亲早逝、母亲在养老院，生活不能自理，还有许多的财产是由她安排和分配。她在退休后的某一天觉得肚子莫名地胀，经医生转介到医院检查，发现已是大肠癌末期，只剩下2星期寿命。”

对于陷入昏迷状态，灵魂被困在肉体中，完全睁不开眼的临终患者，家属要如何做道别、如何沟通呢？身在现场廖雪英心生一计：用呼吸长短来沟通。

“我对患者说，若我说的话你同意，你用深呼吸来表达。”语毕，躺在床上的她真的用力深呼吸来回应。翌日，姐妹齐聚在病床前用此方式解决财产分配的问题和后事，然后姐妹几人依次向她道谢、道别。

尽管她最终还是没有等来某个想见的人，但至少做到了“四全照顾”中的“全人”。

吴碧彬认为，对于生命即将到尽头的患者来说，生活的质量才是最重要的。（图：星洲日报）

及时道爱，不留遗憾

我们总是很轻易地口出恶言，尤其是在双方起争执的时候，刀子似的言语完全不经思考脱口而出，往对方心里狠狠地戳，可是偏偏很难把爱说出口。

廖雪英说，她曾接触一个临终病人，她年轻时曾任职秘书，容貌美丽、身材窈窕、打扮时髦，即便饱受癌症的折磨，面容憔悴依然会坚持体面的装扮。

廖雪英深知她重视外表，于是找了理发师为她剪发，然后拉着她丈夫和她的手，叮嘱他们对彼此说出心里话。

“她对他说‘谢谢你照顾我，我会爱你一辈子’。而她的丈夫因为是校长，平时非常害羞内向，这时候也向妻子道谢，谢谢她为家庭的付出。”

第二日，她便溘然而逝。临终前掏心窝子的对话，让他们此生再无遗憾。

“他们的亲属都认为，能让他们说出心里话，表达数十年来的感受真的很好。我们做义工的责任就是引导他们，把话题找出来。”

廖雪英也见过许多年轻人离世，人生四大阶段“生老病死”之中，他们还未曾经历过“老”就直接跨到了“死”，心中只能无奈感慨：这是上天的安排。

“所以有甚么想做就去做，尽量快点做。”

她形容连续剧里的剧情每一天都在她的生活里上演，不同的是她的所见所闻是真实发生，没有导演、没有编剧、没有演员，只有真切的泪别。

我们往往会以主角的生或死来判断一部影视剧、小说是悲剧还是喜剧。可是我们忘了，每个人从呱呱坠地那刻开始便已经走向死亡，那是否意味着每个人注定是悲剧收场？

既然是已知的必然结局，就算再惶恐惊惧，终有一日必将到来。

因此如何填充这段走向结局的漫长过程，使其更有意义、丰富，怎么消除对死亡的恐惧，珍惜当下才是我们的当务之急。趁自己还能亲口道爱的时候，向挚爱的他们说一句：“我爱你”。

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