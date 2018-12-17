昔慈爱社工中心“万事俱备”．筹建怜悯村独欠土地 昔加末慈爱社工中心筹建“怜悯村”，创立供学员生活的弱势群体社区，热心商家准备协助筹募1000万建筑基金，已有善心人士口头认捐；一切准备就绪，独欠土地！

昔加末慈爱社工中心盼创立“怜悯村”后朝旅游业迈进，让学生前往参与各种活动，并更了解社会弱势群体。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末16日讯）昔加末慈爱社工中心筹建“怜悯村”，创立供学员生活的弱势群体社区，热心商家准备协助筹募1000万建筑基金，已有善心人士口头认捐；一切准备就绪，独欠土地！

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昔加末慈爱社工中心牧师张振华、彭扬和委员江作维向星洲日报《大柔佛》社区报表示，该中心创立已有近24年的时间，约10年前因属下12间不同性质的收容所和中心空间不敷使用，因此萌生创立“怜悯村”，作为所有学员集中生活的社区。

12间收容所约270学员

目前，该中心的12间收容所和中心有约270名学员和40名志工，最高峰时期曾有450名学员。该中心学员包括小孩、长者、戒毒人士、精神病患、单亲妈妈等。

他们表示，计划中的“怜悯村”内设有办公室、男女宿舍、工作坊、农场、旅馆、活动中心、食堂等设施。

“计划中的园区占地10至12英亩，可容纳1000至1200人，但如果所购得的土地较小，我们就缩小园区规模。”

1000万建筑基金有着落

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他们说，1000万令吉建筑基金并不包括购买土地的费用，他们已备妥了相关费用。

“目前有一名热心商人愿意协助筹募建筑基金，另外也有热心人士口头认捐。因此，我们可说是万事俱备，只欠东风，就差还没买下合适土地。”

盼获更多地主献议卖地

他们指出，曾与两名地主接洽，其中一个谈不妥，另一个则处于胶着状态。为此，他们希望能够获得更多地主献议卖地，以便购得合适土地，尽快落实“怜悯村”。

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对于“怜悯村”的所在地，他们以不容易发生水灾地区和勿远离市区为主，最好能临近学校和昔加末核心医院，因为每天都有学员需到医院看诊。

张振华、彭扬和江作维展示“怜悯村”园区绘图时表示，中心可在园区进行多项利惠学员的活动，例如农场可让学员劳作，中心也能自给自足、工作坊能够让青少年学习一技之长、学员父母到访时可入住旅馆，学员也能学习酒店管理。

“如果学员集中生活，我们举办活动也更容易。其实，我们目前有许多计划，但却因为空间受限而无法推动。”

“怜悯村”朝旅游业迈进

他们提到，一旦“怜悯村”建竣，他们也能朝旅游业迈进，学校团体能够到“怜悯村”体验生活，参与农场、工作坊等学习，也能够更了解弱势群体。

他们提到，国外有不少类似的教会社区，希望“怜悯村”能够成为国内首个教会社区。

有意提供协助者，可联络张振华（019-7799700）、彭扬（019-7715100）、江作维（012-7247931）或昔加末慈爱社工中心（9311778）。

大部份中心处于水灾区

学员分散各地人手吃紧

昔加末慈爱社工中心的12间收容所和中心当中，有10间位于昔加末，2间则在拉美士，而其中七八间处于水灾区。

张振华、彭扬和江作维表示，他们在年尾时候忙于搬动中心物件，担心物件在水灾中损毁，也担心迟了移动物件会因洪水突然来袭而措手不及。

他们说，因为租金的缘故而继续租用现有单位，唯除了水灾的问题之外，分散12处的学员也不容易管理。若集中于“怜悯村”，在看得见的范围内就易于管理。

戒毒中心仅3志工

“逾两百名学员分散各地导致我们人手吃紧，集中管理较为理想。举例来说，拉美士关怀戒毒中心有逾70名学员，但我们只有3名志工。”

他们提到，“怜悯村”也能节省中心开支。目前12间收容所和中心各需一部客货车载送学员到医院看诊，“怜悯村”落成后可缩减客货车数量和开支。届时，该中心或可与卫生部洽商，以便每周派员到“怜悯村”为学员看诊。

“目前，我们每个月的开支需约8万令吉，仅租金、水电费就约2万令吉。由于学员人数众多，各中心每月水费为二三百令吉。有的精神疾病学员会在夜里扭开水龙头，若志工没留意水费可能达500令吉。我们往后计划在园区内设太阳能，并使用地下水进行部份清洗工作，在每个小细节省钱，就能省下一笔费用了。”

他们指出，省下的费用可用于聘请更多志工，提供更佳的管理和环境。

“我们是没收费的，有的学员远从外地来，有的是外地医院送来。有时候空间不足，但学员的父母仍坚持让学员入住，因此环境较不舒适，我们希望往后能提供更舒适的环境。”

江作维（右一起）、张振华和彭扬讲解“怜悯村”的概念。（图：星洲日报）

张振华表示，“怜悯村”能集中所有学员，易于管理。（图：星洲日报）

彭扬表示，昔加末慈爱社工中心过去24年已让逾万名学员受惠，并在10年前开始萌生创立“怜悯村”的想法。（图：星洲日报）

江作维指出，目前每间收容所和中心需一辆客货车，开支不小。（图：星洲日报）

“怜悯村”将设农场让学员劳作，中心也能自给自足。（图：星洲日报）

昔加末慈爱社工中心属下有12间收容所和中心，有约270名学员。（图：星洲日报）

由于空间受限，昔加末慈爱社工中心未能推动部份计划。（图：星洲日报）