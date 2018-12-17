厂家少送店家惟有自费添购．行情差日历酬宾不可省 由于近年来市道行情欠佳，加上印制日历月历成本加重，许多厂商与商家公司减少派送日历，虽然如此，仍有少数公司与商家不惜成本，年年派送，目的是在年终以日历月历为礼，酬谢及回馈顾客。

天生堂春记公司向厂商订购的日历与月历，另加印公司招牌与地址。（图：星洲日报）

（马六甲16日讯）由于近年来市道行情欠佳，加上印制日历月历成本加重，许多厂商与商家公司减少派送日历，虽然如此，仍有少数公司与商家不惜成本，年年派送，目的是在年终以日历月历为礼，酬谢及回馈顾客。

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每年赠送日历已成华人商家的习俗，早期极之盛行，但近年来时代改变，赠送月历及日历之礼式微，这种现象已不多见，厂家商家为了节省成本及开销，不再赠送日历，一些公司持着酬谢顾客的心理，只得自掏腰包订购，赠予顾客，以做人情。

基于价昂及商家少送之故，以致日历数量比往年减少，不少人们认为索取不易，只好花钱购买，这已形成近年来的一种趋势。

跑马月历最受欢迎

商家送出的日历月历，以大小型跑马月历最受欢迎，因这类月历列出日子，既清楚又附有假期及多种语文之便，一目了然，为各族市民喜爱，传统通胜日历需求量已不如跑马月历，一般上，商家订购日历及月历，皆加印公司的招牌及地址等，然后才送给顾客，每年都送完。

现时讨取日历者，多以中年及年长一辈者居绝大多数，至于年轻人因有手机之便，查阅日子极为方便快速，购买日历的年轻人几乎已“绝迹”。

据商家解释，厂家赠送的日历数量逐年减少，他们所获得的月历，不足以应付需求，只得另外添购赠送，以满足顾客的需求，不过，他们今年派送的月历日历数量已比去年减少。

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廖坚佑：今年订购量较往年少

天生堂春记有限公司中医师廖坚佑受访时说，十多年来，该中药店都赠送日历月历给顾客，每年向怡保一家印务公司订购，同时添加公司招牌地址，至今不辍，但今年订购数量则比往年减少。

“中药店今年订购的传统日历数量只有80个，大小开跑马月历各100个，两者的价格都已提高，花费可说不少，但为酬谢支持公司的顾客，也不计较了。”

他表示，其公司送出的日历与月历，每年都送完，而厂家赠送的日历，则转送给顾客，若有客户上门讨取，公司不拒绝，只为让他们欢喜开心。

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黄培明：主要是回馈顾客

专营糖果及蜜饯等的和裕明记东主黄培明表示，其公司年年派送月历，至今已30年了，今年送出的数目共有1000多个，所送出的全是跑马月历，这是市民最喜欢索取的月历。

该公司本身订购的小开本月历数目计有100个，大月历则有700个，加上厂商所赠送的月历，数目逾千个，全送给顾客，赠送的主要用意是回馈他们。

“如有一些顾客上门讨取月历，我是来者不拒，几乎有求必应，不让他们失望，毕竟月历是日常生活必需品。”

他认为，目前行情不佳，赠送月历及日历的厂家与商家逐年减少，甚至有者停止赠送，主要是减少开销，造成具有送礼意味的月历数量下降，相应的，也形成人们对日历的需求殷切。

他也与其他公司一般，在订购月历后，另在月历纸皮上加印公司招牌地址，才赠送给顾客，以前的日历印有风景图，如今已销声匿迹，难有机会可见。

黄培明：馈赠月历的厂家公司已减少，甚至停止赠送。（图：星洲日报）