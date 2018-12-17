星观点·鼓励乐龄人士重返职场 政府也建议为聘请60岁以上雇员的雇主提供额外扣税，可获扣税的最高薪金额为4000令吉。

副首相拿督斯里旺阿兹莎说，政府建议从明年起将雇主为60岁以上雇员所缴付的6%公积金，下降至4%，以鼓励商家聘请更多退休人士重返职场，也同时为乐龄人士提供更多的就业机会。

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政府也建议为聘请60岁以上雇员的雇主提供额外扣税，可获扣税的最高薪金额为4000令吉。

也是妇女及家庭发展部长的副首相旺阿兹莎说，我国将在2030年成为“老人国”，即全国人口中有15%的人民是60岁以上的乐龄人士；在2020年，国内将会有100万名年龄介于61至65岁且仍然健壮的乐龄人士，其实他们还可以继续为国家的发展贡献。

大马地广人稀，数十年来的发展过程相当依赖外国客工填补各种空缺，随着新时代多类新兴行业与产业的兴起，职场对人力资源的需求相应增加，再加上劳工福利的提升如实行5天工作制，需要的人力更多，各行业都面对资深员工短缺的问题。

政府在2013年7月1日开始实行将退休年龄从55岁延长至60岁，在留住熟练员工上确实有一定的助力。过后也有官员建议退休年龄可逐步提高至62岁和65岁。

如今5年过去了，基于大马乐龄人口持续增长，政府也希望引领全民一起来拼经济，鼓励更多国民投入建国大业，在退休专业人员方面，若能延长他们的职场生涯，无疑是赐予专业的“再生”，也算是国家发展的红利。

聘请退休雇员重回职场或延长他们的服务年限至65岁，不仅仅是让员可以再服务多几年以累积更多的退休金以应对压力越来越大的生活消费，这一种熟练的“劳力再生”，对一间公司以至国家都是一种发展动力。

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许多发达国家如大马欲向他们学习的日本，劳力再生的情况比比皆是，尤其是那些不须要很大体力的工作，比如收费站、商场或酒店清理员，都是聘请65岁以上的退休人员回来上班，我们在邻国新加坡，也都看到同样的情形。

国此，政府有意在短期内为乐龄人士制定相关的专属法令，以维护这一个群体的基本权益与福利，并打算与联合国开发计划署合作落实“乐龄亲善城市”的计划，逐步实现对乐龄人士亲善的环境，无疑是极合时宜与对乐龄人士添增的利好消息。

但愿随着乐龄人士大量重返职场的再生劳力，有助大马创造经济再生的助力。