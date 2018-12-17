蔡镇燊·极力解决种族问题 巫统主席阿末扎希在继承一个没有权威的政党后，一直都在实验着不同的方法去寻找政治上的存在感。第一次，他用了最简单的方法：身分认同政治（identity politics）。巫统在一系列的补选期间不停地亲近和配合伊斯兰党，只为了刻画他们本身是伟大的马来穆斯林维护者。

过去的几个星期，循环讨论的都是种族课题，而将来的几个星期，甚至几个月，也一样离不开这个话题，因为巫统和伊斯兰党自全国大选后，在《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）课题中找到了政治方向。

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巫统主席阿末扎希在继承一个没有权威的政党后，一直都在实验着不同的方法去寻找政治上的存在感。第一次，他用了最简单的方法：身分认同政治（identity politics）。巫统在一系列的补选期间不停地亲近和配合伊斯兰党，只为了刻画他们本身是伟大的马来穆斯林维护者。

不过，那实验并没开花结果。此后，阿末扎希又尝试另一个策略：做一个以政策为基础的党派（policy-based politics）。出乎预料的，巫统组织了一个影子内阁，方便他们有效地对执政党展开制衡。但是这一举措很快就颓坏，在国会还引来了另一系列充满不悦的口水战。

又，凯里尝试将一个策划非常周到的影子预算案推进，但国会里的各个巫统议员对于他的想法并没有投入多大的注意力。这恐怕是因为阿末扎希担心和焦虑本身的名声会被凯里所覆盖吧？

之后，在黄金时刻降临了ICERD事件。6个月时间足以抹掉推翻腐败政权所带来的快感，对希盟的善意和机会如今已经大量消失。

一直被很多人忽略和忘记的事实是他们手上的那张票，并没有改变种族间的紧张关系。在政治人物的不断塑造和控制下，让种族间产生仇恨、怨恨和偏见是长达世纪的事了，它并不会因为换了政府、改了执政党而轻易地有所改变。

这就是为什么这一次情况如此的复杂，大家对公约的理解不多，巫统和伊斯兰党能易如反掌地发起示威对抗。所以，把ICERD当成威胁马来人权益的工具并不困难，况且对希盟所怀有的质疑和不满早已经在人们的内心沸腾了。

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从这些事情的本质上探讨，巫统和伊斯兰党终于找到了属于他们自己的声音。两党都亲眼看到了ICERD这个保护伞的力量是多么强大。巫统能重新成为身分认同政治的将帅，而伊斯兰党在后跟随，阿末扎希一定有不能形容的满足和愉悦。但是，近日巫统领袖和议员纷纷跳船，阿末扎希的愉悦无法持续。

无论如何，种族是一个深藏已久、只待一日爆发且极易被利用的尖锐和敏感的课题。如今巫统和伊斯兰党看见他们两党的政治前途重新辉煌的那一日；而反对党如今的政治走向，显而易见。

如果需要任何其他的证据证明种族课题是政治工具，我们可以不用眺望太远，啤酒女推销员事件就是了。你记得吗？艾迪（Edi Rejang）一定是认为那位华裔女推销员代表了一个对于艾迪“健康生活”的信仰形成强烈对立的元素。

巫统和伊斯兰党准备玩弄我们内心深处最不可触碰的劣根，只为了得到政治上的存在感。

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但直觉告诉我，极端的种族化是不会长期稳定存在于现代的马来西亚的。这不是一个25岁的青年天马行空的想像，而是剖析如今的事实为根本——人民适度的控制本身对于政治的极端再加上对于国家和平、安稳的追求，是一路带领我们国家发展的指南针。

过去面对着如此大量的种族极端化的事件时，我们总会看到一个种族支持着另一种族，这对我们是一份惊讶，但更多的，是含着感动。

对于艾迪公开辱骂女啤酒销售员，大部分维护着那位华裔女啤酒销售员的都是马来人。这绝对不是巧合。

这让我再次能肯定每个人先天存有的“人性”，核心是厌恶各种的打压和敌意，欢庆着相互妥协和团聚，无论肤色和信仰。在不远的未来里，一定又有一些关于种族的政治事件再次将我们以种族区分，而我们要切切警惕自己，我们一起经历的各个波折已经确定了“人性”真实的一面。这也不表示达到各种族间的互相理解和接纳的道路是简单的。

身为追求理想生活但也谈实际和效率的守护者，我们一定要读好历史，珍惜那群虽然不断质疑其他民族但不完全是不理性和种族极端化的人。

我们要以同理心去了解是哪个根源使到他们不断塑造偏见和误会。无论前方的路是多么考验我们各族间的团结和意志，我们都不能放弃。