张晋玮·贸易战提醒大马三件事 微观贸易战的发展，它仿佛在提醒我们三件事。第一件事，当今社会，经济是大国博弈的最强武器。对于阻止朝鲜发展核武，各国束手无策，最终通过经济制裁，才逼得它就范。俄罗斯吞并克里米亚，此举迎来各国的批判，但无奈它是军事强国，连美国也拿它没办法。最后各国也只能联手制裁俄罗斯，用经济力量向它施压。

不知不觉，一转眼2018年只剩下两个星期，回顾今年发生的大事件，除了大马改朝换代之外，最令人瞩目的莫过于美中贸易战。贸易战的影响不限于美中两国，它也决定未来世界经济的走势。

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微观贸易战的发展，它仿佛在提醒我们三件事。第一件事，当今社会，经济是大国博弈的最强武器。对于阻止朝鲜发展核武，各国束手无策，最终通过经济制裁，才逼得它就范。俄罗斯吞并克里米亚，此举迎来各国的批判，但无奈它是军事强国，连美国也拿它没办法。最后各国也只能联手制裁俄罗斯，用经济力量向它施压。

多年来，中国因为经济而变强，美国则因为其经济地位受威胁而对付中方，而它制衡中国的手法也是用经济。贸易战，不但能逼中国满足对美方有利的条件，还能拖慢中国的发展。

以上的例子足以印证一点，即善用经济者得天下。回看统治了大马60载的巫统，它于90年代在马哈迪的领导下，不但得到马来人的信任，还赢得大量非马来人的支持。它提倡的2020宏愿，让大家沉醉在成为高收入国民的美梦中，它打的经济牌让它在多场大选中赢得漂亮的成绩。

反观今日的巫统，因为输了大选，选择靠拢伊党并且走向极端的民族主义。虽然在国家签署ICERD公约的事件中成功挑起马来人对政府的不满，但此举也很快带来副作用，巫统国会议员对党失去信心，纷纷退党。巫统赢了一场战役，但输了这场战争。治国之道，善用经济比搞民族主义强得多。

贸易战提醒我们的第二件事跟国家实力有关。自贸易战爆发以来，中国的股市暴跌，美国股市虽然受影响，但下滑的幅度远少于中方。贸易战导致中国经济增长放缓，但美国的经济数据依然标青。这显现出两者经济实力仍有差距，若硬碰硬，中国会是输家。纵使中国对美国卷起贸易战的行为看不过眼，但为了大局着想，它在国际社会一直扮演受害者的角色，试图运用软实力应战。

大马新政府上台，单方面停止了一些与邻国合作的发展计划，增加了与他国的摩擦，近期又与新加坡在领空和水域议题上发生争执。中国和新加坡是大马的两大贸易伙伴，要在谈判桌上为国民争取最大的利益，少不得软实力，而硬碰硬对各方没有好处。

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贸易战提醒我们的最后一件事，是科技决定国家未来。美中贸易战的关键，不在于贸易，而在于两国争夺科技领导地位。中国极力发展科技，设法从美国企业手中取其技术，美国则刁难中方的科技企业，用各种渠道，压制华为的5G技术在美国本土的发展。两者针锋相对，因为它们意识到科技是国家的未来，引领科技就等于引领未来的世界。

大马经济长期依赖石油出口，在过去几年来，马币币值被国际油价牵着走。据国际能源署，电能汽车的数量以惊人的速度增加，单单今年就增加了54%，预计到了2030年，全球将有1.2亿辆电能汽车。这意味着石油的需求会相对下降，此事对大马未来的石油出口不是好事。若大马出口能转向科技产品，这将有机会扭转未来的局势。

近年来，美国再次展现了它主导全球的地位。在美联储升息时，亚洲国家立即面临资金外流，最后导致各国货币贬值。当美国卷起贸易战，各国的股市立即暴跌。它之所以能够呼风唤雨，是因为它的经济强劲，而且拥有全球最先进的科技。中国则忙于运用它的软实力，应对中美贸易战，避免影响经济发展。

贸易战提醒了我们，在这充满火药味的时代里，软实力极为可贵，经济是王道，科技是未来。