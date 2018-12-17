郑亚强：8座组屋各自为政．盼统一成立总管理层 历史城市政厅近期于查希花园、波格芒加等地进行沟渠维修，居民若发现某处沟渠损坏，可通知该厅以便安排沟渠维修。

晋巷丽雅花园一共有8座组屋，各座有各自的管理层。（图：星洲日报）

焦点社区：晋巷丽雅花园

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（马六甲16日讯）历史城市政厅近期于查希花园、波格芒加等地进行沟渠维修，居民若发现某处沟渠损坏，可通知该厅以便安排沟渠维修。

市议员张文杰今午前往查希19路、晋巷丽雅花园维修沟渠工程处巡视，并将该处其他民生问题带入市政厅。

盼办座谈会传达问题

H座管理层代表郑亚强受询时表示，该区组屋一共有8座，每座单位数目不一，有的一座30个单位，有的一座130个单位。

他说，8座都是各自有各自的管理层，3年前居民们打算将管理层统一，成立一个8座组屋的总管理层，他希望这次能够组成，以便容易管理。

“我们希望政府能够办一个座谈会，让我们这里的居民将我们遇到的问题全部告诉政府，包括猴子经常追人及爬车等问题。”

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张文杰：外劳多卫生差

张文杰表示，晋巷丽雅花园外劳非常多，环境卫生差，市政厅将按部就班将该区问题一一处理。

他说，该处垃圾桶原本是开放式的，如今正建设一间垃圾小屋，以免猴子继续翻找垃圾而产生卫生问题，到时小屋建好后，也希望居民配合，确保垃圾丢在垃圾槽内，此外，该处的沟渠也崩坏了，市政厅也一次过维修好。

他指出，南方环保公司一星期到该花园2次，但他认为该公司到该花园的次数有需要提升至1星期3天，因为许多垃圾槽的垃圾经常处于满溢的状态。

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“F座的居民有在申请管理委员会，目前程序正在进行。至于居民提出管理层统一的建议，我们也将探讨是否可行。”

若沟坏速反映

张文杰也说，在查希20路的沟渠崩塌已经一段时间，但是因为被大树常年遮挡而看不到，后来因为沟渠不通，经常发生水灾，市政厅便在这星期前来维修，预计下个星期会竣工。

他表示，至于查希19路的大沟渠，他建议做围栏或者路障，以免司机不慎将车子开入沟渠。

“市政厅将在查希花园、波格芒加等地进行沟渠维修，市民若看到哪里的沟渠损坏了，也可以向我们反映，并尽快安排沟渠维修。”

出席者包括玛琳再也乡村社区管理理事会主席叶贵宏及委员叶贵铭。

张文杰（中）指出，他将建议市政厅在扎西19路的沟渠旁设围栏或路障，左为叶贵宏，右为叶贵铭。（图：星洲日报）

张文杰（右）说，沟渠维修及建设垃圾小屋工程正进行，希望小屋建成后，居民能确保垃圾倒入垃圾槽内，左为叶贵宏。（图：星洲日报）

开放式的垃圾桶，经常被猴子翻找垃圾，延伸出卫生问题。（图：星洲日报）