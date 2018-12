温思恳·阅读造就文化高度 近来,马部长和教育部成为众矢之的。由于政策频繁变动,像延迟承认统考、酒店上游泳课、高等教育基金偿还事件等,都叫人觉得教育部办事缺乏琢磨和公信力。如今又推出了一项国家阅读计划,我们该怎样看待?

教育部长马智礼近日推介了国家10年阅读计划(Dekad Membaca Kebangsaan),旨在提升国民对阅读的觉醒及重要性。计划中包括提升现有图书馆、扩大和增设阅读角落,并考虑提供奖掖予推动阅读的人士或机构。

其实,国阵时代自1999年早就推行了NILAM阅读计划。到了2009年又增设了“一个马来西亚阅读营”的年度活动,但这些计划的对象仅是中小学生。我们可以说,新的10年阅读计划是一个“升级版”,因为对象包括全国人民。坦白说,我们没有任何理由拒绝这项计划。如果教育部针对提升阅读习惯有周详和长远的计划,笔者绝对赞成和支持。撇开执行力不说,让我们先来了解为什么阅读对于一个国家的文化和精神发展如此重要。

被誉为“中国十大教育英才”的朱永新如此说道:“一个人的精神发育史就是他的阅读史,一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平。”没错,人们的思维和精神发展很大程度上是受阅读所影响。英文有一句俚语叫做“You are what you eat”;意即若要身体健康,必要吃得好。相仿的,阅读一本好书,就如同吃下了精神食粮,使人的思维甚至情感都获得养分。

可悲的是,今天国人普遍喜爱阅读的,竟然是你我每日必定拜读的“脸书”。据一项调查,大马人平均每日花上超过3小时来阅读这本结合现实和虚构、社交及游戏、炫耀或吐槽的大杂烩。如果连父母也沉迷于网路,要如何培养孩子从小读书的习惯呢?

西方的家庭教育针对这点,就给我们很好的借鉴。西方的父母一般上都有给小孩读书、说故事的习惯。细心的家长会配合小孩的年龄和理解力,精心给小孩选择一套图书,并按照年度进度来使用。

就算再忙,我们总不能牺牲教育。少读一些“脸书”,自然有时间陪孩子一起看书,而且还能够培养亲子关系。

自从联合国教科组织于1995年设立“世界读书日”至今,许多国家都以建立阅读型社会为导向。

很多发达国家像是英、美、德、日、韩等,都为提升人民阅读风气制定了法案。例如美国于1997年率先颁布了《卓越读书法》,并在《中小学教育法》中加入有关阅读的条文,首次以法律形式规范和引导学生阅读。因此,笔者倡导教育部也可参考各国的相关法案,并对此作出深入研究。也许将来大马也可以实施类似法案,全面长久地提升国人的阅读水平。

对于正在阅读此文的读者,在某个程度上你已经是大马的“文化人”。

因为如今还有多少人还会喜欢阅读沉闷又带有学术味的评论呢?改变国家由改变自己开始。今天就让大家为自己制定2019年阅读书目,向更丰盛的精神世界迈进吧!