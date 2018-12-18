须长年打理人工摘果‧人心果种植工序繁重 许多国人习惯把它叫着CIKU的水果，其实有一个好听的中文名──人心果或仁心果，因为当人们把外表粗犷的果子剖开时，果肉形状像人的心脏而得名。

许多国人习惯把它叫着CIKU的水果，其实有一个好听的中文名──人心果或仁心果，因为当人们把外表粗犷的果子剖开时，果肉形状像人的心脏而得名。

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外皮呈褐色及粗糙的人心果，确实长得不得人心，单从外表看去，实难勾起食欲，但它多汁香甜的果肉，加上吃在口里像极吃梨子的口感，让人爱上，成为许多人喜欢的水果之一。

人心果不像其他本地水果，如香蕉或西瓜般普遍，因为它的成长期较长，而且照料的工作非常繁重，以致在“经济盈利”的考量下，它不是大部份农人喜欢种植的一种农作物。

采摘人心果的工作非常繁重，工人需爬上树一粒一粒的采。（图：星洲日报）

陈学毅继承家族果园

市场稳定保障盈利

来自曼绒县莫珍歪新村的人心果果园第二代接班人陈学毅（28岁）受访时说，他家族种植经营人心果园已有20多至30年，是由他的父亲开始种植，在顶峰时期曾种了10多英亩的人心果，但现在只剩下5英亩面积（400余棵果树）。

他说，投资种植人心果并不是没有盈利，相反的，若比起其他农作物，由于人心果的市价及市场需求都相对稳定，因此风险来得更低。

不过，是甚么原因使没有多少农人愿意种植可获得盈利保障的人心果呢？原因是照料的工作过于繁重，若没有足够的工人长年累月的打理，就无法保障可获得好的收成。

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“人心果园的打理，从灌溉、修枝、施肥、防虫（蝙蝠），再到收成时的摘果都需要人工进行。

试想想，收成时需要人工爬上树，一粒一粒的把成熟的人心果采摘下来，是多么繁重的工作啊！”

他说，就是因为工人难找，加上人心果园的工作繁重，因此这10多年下来，现存的人心果园已越来越少了。

“若拿种植油棕树比较，如果油棕果的价格可保持在每吨500令吉，长期来说，种植油棕是比种植人心果更划算，但如今油棕果价格低迷，人心果园的获利就比油棕园好多了。”

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熟练的果园工人只需凭肉眼就能看出哪一粒是成熟的人心果了。（左边是成熟的）（图：星洲日报）

一年平均可采收4次

11至12月雨季时大丰收

陈学毅说，他的果园主要种植梳邦（Ciku Subang）与美嘉（CikuMega）两种品种人心果，其中梳邦品种比较多，而体型比较大粒，价钱可高上两倍的美嘉品种反而种得较少。

他说，人心果树从栽种到成年结果前后大约需3年时间，成年果树是常年都在开花结果，因此一年平均可采收4次，其中只有在年尾的11月至12月的雨季时才会迎来大丰收。

“从开花至结果到收成，需要7至8个月，一般上在年初干旱季节是开花期，到年尾雨季就是收成期。”

非常需要水分

他说，人心果与其他的热带水果一样，非常需要水分，因此在他的园地内，早已铺设灌溉系统，只要一星期没有下雨，就会抽取地下水灌溉，否则难保会有收成。

从小就跟随父亲到果园学习的陈学毅说，若要保证未来收成的果实肥美，从开花至长果期，除了要让果树吸收足够的水份，还有3个工作一定要做好，就是定期施肥、修枝及“摘果”。

施肥采“少量多餐”

“在施肥上，我采取的是‘少量多餐’，意思就是平均一个多月就施肥一次，确保果树在任何时候都汲取足够的营养。至于修枝工作则着重在两个时期，第一是采收果实后马上把枯萎或长过果的小枝修剪掉，以便让果树长出新枝，好让新枝再开花长果。”

他说，“摘果”的意思，不是采摘熟果，而且当发现同一枝干长出多粒果实时，要及时把长得较小的果给摘下淘汰，目的是让还长在枝上的果实吸收足够的养分，确保到了收成时果实都能长得肥美。

最怕蝙蝠偷吃果

“防虫方面，人心果不是最怕害虫，却最怕蝙蝠偷吃，若出现一大群蝙蝠，就足以让果农蒙受亏损，因此果农会使用围网的方式来补捉蝙蝠。”

果园里的人心果树的枝桠需定期修剪，才能结满果实。（图：星洲日报）

果树越老果实更香甜

陈学毅说，市场上的人心果被分成ABC型（依大中小），长得最美肥的A型果，除了最受欢迎，价格也最高，因此果园在管理上需要淘汰小果的原因也就在此。

“越老的果树长出的人心果会更香甜，因此我果园内出产的人心果可说是非常受欢迎，无论是任何月份都是供不应求，不用担心没有市场。”

他说，以目前大丰收产量估算，其果园现在是每星期采摘两次，每次平均收成是700至800公斤，大多数是批发给供应商，卖往吉隆坡或槟城，只留下小部份给本地的市场。

轻划果皮辨识成熟度

针对要如何辨识人心果已熟透的问题，他指出，若是一般人，可用手指在果皮外轻轻一划，如果呈现青色，代表果实还未熟透；如果轻轻一划出现红色或黄色痕迹，就代表已成熟。

不过，对于果园工人来说，依上面的方法就太累人，也太费时了，工人们是凭著累积下来的经验，从肉眼看就有能力辨识还吊挂在树上的人心果，哪一粒已成熟及还未成熟。

陈学毅手里拿着的就是较大果实，价格也较高的美嘉品种人心果（Ciku Mega）。（图：星洲日报）

知多一点

纵剖面似人心而得名

人心果原产美洲中部，即中美洲到墨西哥一带。人心果之称来自广东，因纵剖面似人心而得。它的别称有：仁心果或赤铁果，在台湾又称吴凤柿、人参果、台语查某李仔、查某囡仔、英文称Sapodilla、马来文称Ciku。

人心果含有多种维生素和丰富的葡萄糖，除了可当水果食用，也可制为果子酒、果酱、果汁、果晶、果子露。（资料取自网络）

陈学毅（右）开心的与工人一起摘收人心果。（图：星洲日报）

刚采摘下来的人心果，沾满了白色胶汁，因此需要马上用清水清洗。（图：星洲日报）