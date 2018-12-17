手机未调成飞行模式‧飞机乘客须缴逾千漫游费 一位旅客把手机放在手提行李中，在航班飞行期间没有把手机调成飞行模式，最终电信公司要求他缴纳231英镑（约1217令）的漫游费。

（爱尔兰‧都柏林17日讯）飞机乘客在机上不能忽视飞行规定，除了要认真聆听乘务人员的安全提示外，还要把随身携带的手机等电子设备调成“飞行模式”（flight mode）。近日，一位旅客把手机放在手提行李中，在航班飞行期间没有把手机调成飞行模式，最终电信公司要求他缴纳231英镑（约1217令吉）的漫游费。

广告

据报道，这名男子搭乘爱尔兰Aer Lingus航空公司的飞机从爱尔兰飞往美国，他把手机装入随身行李箱，放在座位上的行李舱。几星期后他收到美国电话电报公司（AT&T）寄来231英镑的账单。

这名男子向《爱尔兰时报》表示，他收到账单时感到不可置信。

AT&T表示，因为飞机装有天线，在国际漫游计划以外运作。这些天线自动与不处于飞行模式的手机连接，然后开始计费，尽管被连接的手机不在使用模式，还是产生了231英镑的漫游费。

一名航空公司机师说，手机不调成飞行模式不但影响飞行员的操作，还会干扰飞行员接收地面控制中心的信号。虽然手机的信号比较弱，但每次飞机飞过信号塔时，手机都会寻求与其连接。

另外，如果手机没有调成飞行模式，还会导致飞行员的耳机里出现噪音。

因此，旅客下次飞行时一定要遵从乘务人员的要求，把手机调成飞行状态是出于起码的礼貌，表示尊重机师。