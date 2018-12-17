杨丽琴·买贵蛋过贵年？ 业者指出，近年来蛋农面对成本上涨问题，这当中包括由于马币疲弱，导致进口饲料贵了。此外，外劳成本提高，许多小型农场长期入不敷出，最终停业。

过去几个月，鸡蛋价格漂浮不定，最初因供应过多而跌价，让大家吃了一段日子的便宜蛋。

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然而，却有蛋农因鸡蛋价长期低迷，不堪亏损，导致农场倒闭。

如此一来，鸡蛋供应转为短缺，蛋价开始一路飙涨，间接令某些熟食也涨价。

业者指出，近年来蛋农面对成本上涨问题，这当中包括由于马币疲弱，导致进口饲料贵了。此外，外劳成本提高，许多小型农场长期入不敷出，最终停业。

另外，由于本地鸡蛋一直过剩价贱，一些业者自两年前减少母鸡数量以减损。

岂料近期天气变化无常，母鸡生病，下蛋量减少。

再加上政府推行制度改革，提倡封闭式蛋鸡场计划，以控制臭味及污染问题，小型蛋农逐渐被淘汰，也是鸡蛋供应减少的原因之一。

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大马人爱吃蛋，很多美食、糕点都以鸡蛋为原料，鸡蛋涨价，会造成连锁性通膨。尤其是两个月后就是农历新年，应节食品如鸡蛋卷等会不会因此水涨船高？

（据悉有些年饼已涨价。）如今，了解了鸡蛋涨价的原因，又有何良方可对症下药，以让民众不必持续吃贵蛋？

国内贸易及消费事务部长赛夫丁已就此事出手，要求官员彻查鸡蛋涨价的详情，因为根据兽医局数据显示，大马鸡蛋生产量达120%，属供应过剩，但蛋价却不降反涨。

事实上，消费者也确实没有感受到鸡蛋短缺，市面上鸡蛋的供应量仍充足，因此，当局须查出鸡蛋是在生产商、零售商及批发商哪一个阶段调涨售价。

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不过，就算是有人牟取暴利导致鸡蛋涨价，蛋农面对种种困境和挑战，是不争的事实，当局有必要正视及帮他们解决问题。

例如，农业部已意识到我国农场过于依赖进口饲料。鸡只的主要饲料为玉米，大马的气候及土壤无法生产足够的玉米。

因此，大马农业研究院正积极研究如何提升本地玉米产量。

此外，政府也探讨制定政策，把出口用的油棕仁粕保留供国内禽畜饲养使用。

解决饲料问题虽为长远之策，但远水救不了近火。

马币疲弱，对许多中小农场的冲击或许更大。

财政部近期频频发表文告，表示大马经济数据良好，但民众没有美好感觉，加上原产品跌价，马币贬值，鸡蛋等日常食品却起价，让人觉得“该跌的不跌，该起的不起”。

财政部或财长应该把每天发文告跟政敌“拌嘴”、或“捞过界”插手管教育业务的时间省下来，专注吸引外资，扶持马币，提升大马经济。毕竟赢了政治，但输了经济又如何？最终还是要老百姓买单。

此外，要如何帮助小型农场转型，让他们减少依赖人力，也不是一蹴而就的事。或许，政府可以给予他们多一点空间和时间。

小小的一粒蛋，折射出的是行业背后的经济结构问题。希望各方能尽力协调，让蛋价稳定，免得消费者必须买贵蛋过贵年。



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