默迪卡水闸门河岸区．卫生安全治安忧民 默迪卡水闸门河岸区卫生、安全及治安问题堪虑，有人擅自焚烧被丢弃当地的工业废料，从中拾取废铜烂铁变卖，而当地路段坑洞处处、桥身下陷、河面布满杂草及垃圾，亦不排除有吸毒者出没。

林祥和指出，在重型车辆使用下，桥身的木基结构堪虑。（图：星洲日报）

（马六甲14日讯）默迪卡水闸门河岸区卫生、安全及治安问题堪虑，有人擅自焚烧被丢弃当地的工业废料，从中拾取废铜烂铁变卖，而当地路段坑洞处处、桥身下陷、河面布满杂草及垃圾，亦不排除有吸毒者出没。

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有关地区位于默迪卡小型工业区第五路末端，河中间设有水闸门，路段可通往玛琳再也阿峇迪工业区，因此，白天有大量摩哆车、汽车及小型罗里频密川行，红泥路处处都是积水坑洞，使用者必须左闪右避才能行驶。

相信由于当局的疏于管理，靠近默迪卡小型工业区的小桥是以木条为基底，重型车辆川行加重桥梁的负担，使其看起来有下沉的现象，而且桥梁两旁没有扶手及栏杆，在来往车子交替时对摩哆骑士尤其危险。

河面上漂浮垃圾量惊人

同时，河面上漂浮的垃圾量非常惊人，除了充斥着浮萍和杂草，还有大量的宝丽龙、宝特瓶、塑料袋等不可分解垃圾，卫生情况恶劣，也对水流速度造成影响。

汉都亚再也市议员林祥和联合《古城》社区报实地巡视后表示，露天焚烧是一项违法行为，触犯地方法令者将受到对付，况且焚烧过程中有铁钉及尖锐金属，甚至焚烧后出现含毒物品，随时对车子和行人造成安全威胁，如刺破轮胎及引起破伤风等。

“焚烧区就是通往儿童游乐场的路口，万一孩童经过被破铜烂铁刺伤，后果不堪设想。”

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林祥和：全力取缔乱丢及焚烧垃圾

林祥和也是汉都亚再也国会选区协调员，他说，将要求汉都亚再也市议会在当地树立告示牌，禁止乱丢及焚烧垃圾，而当局会全力取缔这类不负责任的行为。

在河面垃圾方面，他表示将向水利灌溉局反映，下周陪同官员实在地了解，尽快清理杂物，尤其12月雨量非常多，万一水位高涨时，排水受到垃圾的阻碍，就会引起闪电水灾问题。

寻地点放垃圾槽及回收箱

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“市议会将寻找一个合适的地点置放垃圾槽及回收箱，鼓励居民和商家善用垃圾桶及主动分类垃圾，让可回收物有二次使用的寿命，齐心爱护环境。”

他认为，桥身左右两侧应有护栏，当地黄泥路也必须铺设沥青，避免下雨积水和烂泥堆积，令使用者心惊胆跳。

至于吸毒者问题，他将要求警方关注及巡逻，避免有心人士在宁静的工业区做出不道德的行为。

幽静的河岸有沙发及桌子，不排除有道友出没。（图：星洲日报）

有人在河岸区大量焚烧垃圾，污染环境及制造危险。（图：星洲日报）