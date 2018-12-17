黄元珠．华人的劣根性 我记得中学时候，老师有一道作文题目为：华人的劣根性，当时，老师的举例包括迟到、随地吐痰、贪小便宜、不团结等等，但是，却没有提到“自私”两个字。

我记得中学时候，老师有一道作文题目为：华人的劣根性，当时，老师的举例包括迟到、随地吐痰、贪小便宜、不团结等等，但是，却没有提到“自私”两个字。

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出来社会十多年了，其实我发觉到，很多华人真的是把“自扫门前雪”发挥得淋漓尽致，将“事不关己”挂在嘴边，甚至是“人不为己，天诛地灭”，什么是乐于助人、无私付出，还真的是少之有少。

就说说一个很简单的“Gotong-royong”大扫除活动吧，采访了无数次的大扫除，真正有居民出来参与的，大概是百分之一吧，而且往往出来参与的，并非我族同胞，而是友族同胞。

再来说说社团里吧，往往要集体争取的福利，有大半人在事先就拍手叫好，但是真正要他们一起站出来争取的时候，领头人回头一望，总是感觉一阵冷风吹过，后盾都没有了。但是，若争取到了，这些人就跑出来要了这些福利；若争取不到，一堆的马后炮开始工作，批评那个站在最前线的人。

也就这样，社团要推行改革也难上加难，因为要推动改革，就要得到会员的支持。但是，会员总是以“没我的事”为由，不出席会员大会，以致很多时候，会议要流会，而改革也就必须推到一边去。

我曾经有如此的经验，想要透过所参加的团体为会员争取更多的福利，于是到处找会员们签名支持。结果，遇上了一些会员直接了当的拒绝，还说“这是你们的事，你们要做你们去做，不要把我们牵扯在内”，当时是真的受伤，不过，也让我看清了这些会员的真面目。

我那时候就纳闷，我想要争取的是利于每一个会员的福利，只要会员团结一致，就能够达到有效的施压，进而争取更合理的福利。我后来想想，如果争取到了这些福利，这些人是不是该以不接受福利为由而退出社团呢？

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当然，结局是个悲剧，因为得不到会员的支持，福利无法争取。但是在人生的道路上，又让我上了一堂宝贵的课，人心是自私的，所以如果争取不到应得的福利，我想会员也只好埋怨自己吧。

不谈争取福利吧，就连集体为社团的前景来开会，会响应的会员也少之又少，不信啊，每一次的会员大会如果没得吃、没抽奖，出席的人也不会达到法定人数，这是每一个社团都烦恼的事情。

我想，社团就是一个迷你型的小社会，从社团开始所推行的改革，才能继续放大再推行到整个社会的改革，但是，小社团都改革不了，我们大社会还能指望什么样的改革呢？净选盟上街了数次，改革了吗？

记，出席一场被迫流会的会员大会。