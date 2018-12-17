三个月前被家犬咬伤 . 印尼华妇疑患狂犬病逝世 （古晋17日讯）狂犬病再夺一名！？印尼华侨老妇人（69岁）约3个月之前被家犬咬伤，过后被送入医院接受治疗，讵料今早6时在古晋一家私人医院逝世。

（古晋17日讯）狂犬病再夺一名！？印尼华侨老妇人（69岁）约3个月之前被家犬咬伤，过后被送入医院接受治疗，讵料今早6时在古晋一家私人医院逝世。

广告

这名于约3个月前在印尼被狗咬伤右小腿的老妇，于本月10日因双脚疼痛及乏力，而先后被送往印尼坤甸医院及古晋一间私人医院接受深切治疗。

遗憾的是，被医生列为疑似狂犬病病患的她，今早在上述私人医院离世。

据悉，死者朱洁婷（译音，Tju Djie Tin）与丈夫育有3名儿女，生前与家人居住在距离印尼坤甸约2小时车程的甘榜达严（Kampung Tayan）。

死者的儿子透露，母亲大约3个月前在家乡被自己饲养的狗咬伤右小腿。但当时众人不以为意，所以没有即刻把母亲送往医院接受狂犬病治疗。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）