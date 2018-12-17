叶玟豪．跳票和U转的精神 509，一个让大马人民难以忘怀的数字和日子。国阵掌握了61年的国家政权在一夜之间被人民海啸毁灭成惨不忍睹的境地。

509，一个让大马人民难以忘怀的数字和日子。国阵掌握了61年的国家政权在一夜之间被人民海啸毁灭成惨不忍睹的境地。

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这第14届全国大选，不但缔造了人民力量的胜利，且终于圆了大马人民“变天”的心愿，并开启了国家政权移交的历史性的新篇章。

随着新希盟政府上台，人民对其所提出的新政策和新改革充满信心，并对其大选宣言和承诺寄以厚望。

在公共场合，不难发现人民都在高谈阔论有关新政府将如何减轻人民生活负担、实践民主革新体制、检讨和落实全民共享公平经济发展，以构建一个属于全民、包容、进步和充满希望的国家。大家都认为新希盟政府是一个最顺民心、得民意和贴近人民百姓的政府。

鉴于新希盟政府是否是一个具备深厚执行惠民政策底蕴的执政党，让大马回到正轨，告别前朝政府贪污腐败的架构，塑造廉洁的形象，以全民的角度来解决所有人民的问题，成为一个照顾全民及对国家有建树的政府，时间将是一个最好的证明，所谓“路遥知马力，日久见人心”。

新希盟政府在2019年财政预算案给予拉曼大学学院的发展拨款削减至550万令吉，而能直接减低学生负担的关键性行政拨款从前朝的3000万令吉，彻底被删除掉，变成“零”拨款，可谓有天渊之别。

犹记得，前朝反对党多名国会议员曾针对拉大拨款数额逐年渐少而炮轰前执政党政府，当时让人民深感反对党为民为族群的尽心竭力。

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令人心寒的是，前朝反对党成为今朝政府后，却对今年拉大拨款偏差的问题失去正义和捍卫的原有态度，这种U转的举动让人感觉到希盟领袖似乎已把教育政治化，残忍让国家未来栋梁成为最大受害者，贴切反映出“在野言而有信，在朝言而无信”的道理。

希盟政府誓言打造各族平等的新马来西亚，而希盟领袖也直言新政府将落实新扶贫政策，走全民路线并严防种族主义者。但首相却在英国查塔姆研究所发表了有关大马种族之间贫富差距必须取得平衡而提出“华人富有论”。

这个言论引起了华社的巨大反弹，甚至连马大行政及经济系发展研究组教授丹斯里卡马末沙里也驳斥有关贫富问题是因国家制度败坏所造成与种族无关。

再加上不签署ICERD，意味着新政府选择不认同“消除一切的种族歧视”，并持续默认种族主义、宗教主义和固打政策等。这些跳票承诺的行动不禁让人民亲身见识和体验到政客诡辩的话语术和兜转战略的高明政治手段。

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在倒数2018年圆满结束前夕，让我们回顾一下，希盟政府在大选承诺和惠民课题上的跳票、变调和U转事件多不胜数包括废除大道收费站、承认统考课题、关闭关丹莱纳斯稀土厂、恢复地方选举、草率“废死刑”、反覆安装自动执法系统（AES）立场等等，可怜的人民还在痴痴的等待风中的承诺，还未知已逐渐被忽悠了，甚至已成为“政治恶斗”中被当作糊弄的对象。