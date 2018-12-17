梁佩仪．狗永远是狗，人有时候不是人 民主？大选？政治？到底是什么？改朝换代是一出戏还是一场梦？

民主？大选？政治？到底是什么？改朝换代是一出戏还是一场梦？

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509大马破天荒实现政党轮替，改朝换代的历史，全马人民激动不已，希望象征更美好明天的希盟政府，能为马来西亚政治局面掀开新篇章，一洗国阵60年来的贪污腐败滥权的颓气。

新政府执政后，所推行的排山倒海改革政策，个人觉得可以被理解及接受，毕竟改变会令人不适从，甚至未来5年都会处于适应期。

只是，除了废除死刑，最令我不能接受及失望的，就是希盟政府接受巫统国会议员的跳槽，美其名是壮大稳定希盟政府在内阁的国会议席，逐步将国阵及最多国会议员的巫统彻底瓦解。

从505大选开始，民主行动党为了“大局”选择”与伊斯兰党合作；结果来到509大选，再次为了“大局”，与斗争了几十年的敦马并肩作战，一举拿下布城。

如今也是为了“大局”，希盟政府接受了巫统议员的跳槽，不管政治理念是否一样，不管立场是否同样，而投票的我们忠心地和狗没两样，结果今朝却和前朝一样！

有句话说：要成大事不拘小节。对付坏人就要比坏人更坏，才能得到胜利。所以，人有时候为了达到目的，可以不是人。

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行动党大选前为了要赢，可以接受敦马，这点大家可以认同，因为敦马是大马政治历史上的风云人物，举足轻重。

敦马的重出江湖可以重新带领大马政治新景象，所以大家可以接受可以理解。

但这一群为了利益而背信弃义，另觅新主的青蛙议员，诚信根本已经破产，加入希盟政府的目的超然若揭，但希盟却照单全收，这一大巴掌热辣辣地刮在当日在蓝眼旁打X的人民脸上，叫大家情何以堪。

这样，在未来的5年里，甚至5年后，反对党走向没落，而根据目前的政局分析，暂时没有一个获得共鸣的政党出现。

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也就是说，5年后的大选，支离破碎的国阵反对党已经在政治上毫无地位，或许最终在大马政治版图上从此消失。

目前大马国情处于乱世，大家的话题都是围绕着新政府的新动作，而新政府所追崇的“大局”到底是一个怎么样的“大局”？

是“大局”还是“大结局”，大家拭目以待。