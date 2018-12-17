张立德·推广阅读风气那件事 培养阅读风气是好事，只是马智礼的谈话往往容易让人失焦。像这一次，他希望未来能够看到更多地方，包括油站、嘛嘛档及快餐店，都设有阅读角落，让人们到处都能够接触到书本。我不免为他捏把冷汗，人们会像嘲笑他是“黑鞋部长”、“泳池部长”那样，忽略了其本意是推广阅读，反讥笑他不切实际。

教育部长马智礼推介“国家10年阅读计划”，放眼国家在2030年成为阅读国。我喜欢阅读，乐见教育部推广国民培养阅读风气。

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培养阅读风气是好事，只是马智礼的谈话往往容易让人失焦。像这一次，他希望未来能够看到更多地方，包括油站、嘛嘛档及快餐店，都设有阅读角落，让人们到处都能够接触到书本。我不免为他捏把冷汗，人们会像嘲笑他是“黑鞋部长”、“泳池部长”那样，忽略了其本意是推广阅读，反讥笑他不切实际。

善用任何适当的地点设置阅读角落，也不是马智礼的创新点子。槟城威中诗不朗再也州图书馆就把废置的保安亭打造成阅读角落，开放给市民免费借阅。马六甲公共图书馆机构就与甲州仙特拉巴士总站配合，在长途巴士等候区设阅读角落。

再普遍不过的流动图书馆即是具备类似功能，只不过流动图书馆是巡回多处，不是固定在一处。在人潮集中或者方便更多人取得书本的地点设置固定阅读角落，定时更换及增添书本，不失为更方便人们的方法。

看看外国的类似计划，香港特区政府拨款2亿元推广阅读，包括在大围及尖沙咀文化中心设24小时自助图书站；上海轨道交通9号线“流动图书馆”得到了广大乘客称赞。乘客在候车、乘车时阅读流动书刊已成为9号线上一道独特的风景。

媒体也曾经报道，国外一些社区的居民将公共电话亭改造为小型图书馆。

把现在普遍被冷落的电话亭充分利用起来，满足人们的需求，营造良好的阅读氛围。可见要推广阅读风气，方便人们取得书本，可以采用的方法和管道是多元的，还看人们是否愿意顺手拿起一本书来阅读，并在阅读完毕后，放回原地，让下一个有意阅读的人同样有机会接触到那本书。

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我记得中学时，母校就在图书馆以外设置阅读角落，在开放的空间置放书架，摆满各种图书供学生随时随地可以获取书本。当时，其他学校的老师和学生来到母校出席活动或开会，见到这种情况，就很惊讶。不是惊讶到处有书供阅读，而是书本不会不见吗？我每次被问及这种问题，就会哑然失笑，原来大家关心的不是阅读角落能带起的阅读风气，而是书本的安全。

说起培养阅读风气，近几年以举办24小时书展著称的一家公司就不遗余力，大量引进各种类的书籍，以优惠和廉宜的价格推出市场，目的就是为了让大马人能够获取更多的书种，增进知识。

爱书人如我，曾经去逛过他们举办的24小时书展，在深夜逛书展以为人潮不会太多，未料书虫半夜涌出的盛况让我深感惊讶。书展贴心地准备各种尺寸的箱子供书虫们装满战利品，带着满足的心情回家安心睡觉去，想到接下来的每一天都有书的陪伴，梦里也会笑。

但是，最近有媒体问书展负责人，大马人爱特惠展销，凡城中有不同类型产品展销会，必吸引人潮，24小时书展亦然，可是买书的人真的有把买下的书都阅读完？

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答案是没有。

书展负责人得到的回馈是，许多人上一次买了太多书，下一次还是会回来购书，只是数量减少。一些常客会更细心选购，满足于得到自己想要的书；对他们而言，书是长青的，而且也是绝佳家启装饰品，不会感觉到自己是买下了非必需的物品。

一些人更说，即使买书回家后，从未开箱，并不代表书是无用的，更不能说他们没有阅读，他们享受那种在家里随手可拿起一本书阅读的美好感觉。一间有书的屋子和一间没有书的屋子，他们会选择有书的，尤其对小孩而言，让他们被书香包围，是教养的一种方式。

推广阅读风气这件事，国人不断以各自认为适合和有效的方式在推动着，教育部、国家图书馆和国家语文出版局等相关单位一直以来都通过不同的管道在推动全国性的阅读运动。阅读的好处我不必在此多赘言了，马智礼放眼国家在2030年成为阅读国，会受到哪种程度的关注，或多或少能说明我们的阅读风气和思维水平需要如何加强。