狮城高庭裁决‧男同志可领养代孕生育儿子 高庭三司今天中午发表指标性裁决，准许新加坡一名男同性恋医生与他的伴侣，领养在美国通过代孕生育的5岁儿子。

（新加坡17日讯）高庭三司今天中午发表指标性裁决，准许新加坡一名男同性恋医生与他的伴侣，领养在美国通过代孕生育的5岁儿子。

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《联合晚报》报道，申请领养孩子的是一名现年46岁男医生，他之前入禀法庭要求合法领养儿子，让他成为新加坡公民，但当时法官以新加坡法律不允许代孕，人工受孕也只限合法夫妻为由，驳回他的申请。男医生不服裁决，上诉至高庭，结果上诉得直。

他与同性伴侣交往长达15年，2003年起开始同居，想要有孩子的两人最终决定前往美国，通过人工受孕法（IVF），利用男医生的精子和一名匿名女子捐赠的卵子受孕。他后来支付另一名女子20万美元代孕并产下儿子。因为是生父，他认为自己有权把男童带回新加坡一起生活，男童目前已5岁。

以大法官梅达顺为首的三司在长达146页的判词中指出，在审理男子的上诉时，法庭所考虑的包括如何保障孩子的利益，以及领养申请是否会违反新加坡对婚姻与家庭组织的公共政策，而这些并非容易权衡的议题。三司认为，各方证据显示，只要法庭准许男子取得领养权，将大大提升孩子的福利，因此三司最终决定批准男子申请。