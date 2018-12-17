陈胜强·大学生看大学生失业率（前篇） “众多报道都引述着马来西亚的大学毕业生失业率偏高。举例一份本地英文报的数据，在2017年，大学毕业生的失业率超过10.5%。

这是一篇来自我任教的商业研究学，人力资源管理学士生林馨美同学的作业。我非常喜欢，特在此翻译并简述。

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“众多报道都引述着马来西亚的大学毕业生失业率偏高。举例一份本地英文报的数据，在2017年，大学毕业生的失业率超过10.5%。

虽然，此类现象并不局限于马来西亚，但大学生失业问题仍需要加快解决。

整合各类资讯与报道，大学生失业问题被归咎于5个因素：高薪要求、负面个性、对公司或工作非常挑剔、英文水准低下，以及沟通能力低下。作为一位即将踏入社会的大学生，对以上的5个因素，有些我虚心接受，有些我则略有微言。其中，是高薪要求及挑剔公司或工作。

根据一份去年来自槟城研究院吉隆坡分院的转载报道，学士毕业生的起薪从2007年到2014年的增长率，比同期的通货膨胀来得低。在另外一份同年展开的问卷调查中，超过一半参与调查的毕业生起薪要求是3000令吉。然而，超过70%的企业拒绝这起薪数目的工作申请，只有2%企业愿意面试这起薪要求的应征者。

时代已经转变，目前的起薪很难维持大学生毕业后的生活开销。在大城市，例如吉隆坡，因为生活费用高，毕业生通常会要求较高的起薪。而在其他地区呢，较低的起薪则是合理的。3000令吉是否过高，我不在此讨论。但，我们虽是社会新鲜人，却不代表我们我们的日常开销会比较低。其中的固定开销，包括学贷、交通、屋租、餐饮等等，扣除后已所剩无几，更别说是储蓄及未来规划。

此外，我也不认同大学生失业问题被归咎于我们对公司或工作的挑剔。每个人都有梦想。我们并不挑剔工作，我们只想追求我们的理想。为了达到理想，我们当然也会设定目标，当中包括在理想的事业规划中提升自己。所以，我们并不挑剔，只是给予我们的工作机会，不符合我们的目标与计划。”

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是的，若将学生失业问题归咎于高薪要求，身为教育工作者，我也感到不舒服。12年前，油价涨了多少？物价涨了多少？房价升了多少？是哪里出了问题？经济放缓？经济转型？既然是大环境引发的问题，那也很难判断一方对错。大环境引发的问题不是一两天就能解决的。若企业与毕业生们无法妥协。那这立于起薪因素的供求空隙，就得继续悬空。

关于第二个因素，林同学提及的挑剔，我则相当支持。我说，就像企业们会筛选来应征的毕业生，毕业生也会筛选想去应征的公司。所谓良禽择木而栖，企业若想招募新血，就得适当地迎合时下毕业生的特性。

员工的年代不同，个性喜好目标理想，自然有所差别。一间企业初成立时，制度及工作方式自然与当时的员工相配合。来到了新生代，以前留下来的那一套，由实到虚，从办公环境、座椅摆设、工作方式、公司制度与文化，到人与人的相处模式，是否能符合年轻人的喜好？举例，一份稳定安分的工作，对较年长、有家室的员工来说，可能非常恰当；但若给予初入社会，正摩拳擦掌想要有一番作为的毕业生来说，则非常消磨斗志。

时代正在转变，无论是主流消费群的替换、消费习惯的蜕变、科技发展、企业竞争条件的改变等等因素，我们都非常需要年轻一代的独特观点。企业稍微退让妥协，换取毕业生的积极参与及发挥，也何尝不是个好交易。

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篇幅有限，我们下期继续。