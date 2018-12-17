喊话勿质疑亚沙村长能力．谢琪清力挺刘天财 亚沙国会议员谢琪清出言力挺芙蓉亚沙新村村长，喊话“若哪位质疑刘天财的能力，就等同否定谢琪清的能力。”

亚沙新村新届村委正式成立，并与谢琪清（右六）合影，左六为芙蓉市议员李汉强。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉16日讯）亚沙国会议员谢琪清出言力挺芙蓉亚沙新村村长，喊话“若哪位质疑刘天财的能力，就等同否定谢琪清的能力。”

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谢琪清更指亚沙新村村长刘天财最有资格当村长，因为他是土生土长的亚沙新村村民，尽管不善言辞和英语能力有限，读书也不多，但最重要的是他能与村民打成一片。

刘天财忠心毋庸置疑

他更促请村民不需质疑刘天财对行动党的心，因为刘天财对党一直是忠心耿耿，在党最艰难的时刻都不曾想过跳槽或退党，坚持至今才看见党有所成就，而这就是大家所需要的村长，也需要村民支持新村委会，让他们为新村作出更好的服务。

“刘天财对党的忠心和义气一直都是党所需要的核心价值，在此再度呼吁大家若支持谢琪清，就请支持刘天财。”

谢琪清是于昨晚出席由亚沙新村村委会主办的冬至活动，致开幕词时，如是指出。他在发表上述言论时还越说越激动，七情上面。

坚持身体力行搓汤圆

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较早前，谢琪清在上述冬至活动上，大展搓汤圆身手。他致词时指出，要在众人面前搓汤圆绝不能购买现成的“做样子”，因此坚持民众必须看着他从面粉搓成面团和汤圆，也亲自证明传承中华文化，就必须身体力行。

他说，传承中华文化大家都会说，但大家必须“说到做到”，应以实际行动表达。

推动华社需实际行动他说，传承文化和办政治的概念相同，要有亲自做的本事，而并非看别人做，自己则站在旁边看，相比虚伪的行动，华社更需要真正推动文化的实际行动。

当天活动也邀请了多名芙蓉市议员和村长出席，森州行政议员陈丽群需要“赶场”，简单致词后匆匆离开，惟属于拉杭选区的亚沙新村活动，却未见州议员玛丽约瑟芬的出席。

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（图：星洲日报）