郑梅娇·力量在自己身上 有篇网上的文章写道：在这个公司上班6年，离职，只用了3分钟；好像很无辜很无常简直太无情。我见过一辈子的时光都花在公司，离职，上级只来个电话通知。

“人生能有多少个十年？”，香港演员黎耀祥在他曾演的一个角色上发出如此叩问，曾一时引起共鸣；喔，你会说大约有七八个吧，可能长命的话大约是九个十个；错！有新闻是这样轰炸我们的：几个月的女婴患上了乳癌……、有些孩子一出世就是爱滋宝宝……它告诉我们一个道理：生命无常是永恒不变的定律。我们身边很多很多的朋友，别说十年还是一年，甚至连明天都过不到。

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有篇网上的文章写道：在这个公司上班6年，离职，只用了3分钟；好像很无辜很无常简直太无情。我见过一辈子的时光都花在公司，离职，上级只来个电话通知。

别告诉我，死神是有情的，那只有绝对的判刑；别告诉我，公司是有情的，公司的背后是人事，不是人情味；别告诉我，我们的梦想是有情的，或许随着岁月与人事的摧残，没到退休早就冰冷。有情的，只是在乎我们的人，而已。

不过，不要紧，力量在自己身上，不要寄望别人或运气，对于工作家庭与生活的无常做准备，才能让自己有绝对的选择权，并支持你有纪律、有目标的活在当下。

经典电影《肖申克的救赎》里有一个发人深省的概念，故事描述了一位银行家因冤狱坐牢却不放弃追求自由。他在囚牢中也把自己当成一个有尊严的人来过日子，并为未知的将来做铺排，即使未来看来很黑暗，在他面前的只是毫无生机的绝望，但他依然有理有序冷静平稳的过着自己的小日子，机会一来他马上捉住，终于奔向本是无望的自由。它告诉了我们：希望是个好东西。

戏如人生，真的人生往往令人更玩味，一个刚入行的新鲜人告诉我，“除了当文员，实在不知道自己可以做什么？”然而，我心想，这种想法比死囚判刑还无望，一个大专生比更多人有更多事可以做，只是没有发掘自己的其他潜能而已，日子远长，何必一个概念把自己钉住？

在职场工作的过程中，我们可以为自己做的事很多，包括针对自己的兴趣和专长进行终身学习，甚至可以针对自己最贫乏的知识做挑战，或许是人脉的经营等等，总有一个可以让你有理有序活在当下的天堂；日子有功，时日长久不专也精，至少学习使人的日子过得丰盈，没有白活。

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唯有实践的知识才能解开我们的困境和极限，透过持续的学习，才能扩展生命的可能。老一辈总希望我们一技在身，得以安身立命，但现今“两三”技在身已是必备的需求，随着现在越来越多年轻人不愿再进入办公室工作，并且很多斜杆青年的产生，跨界知识如虎添翼，它远胜一个人只有单方面的专长。

一位上班族，通过报纸学习理财，转业成为理财师；一位电脑公司职员通过上课学习，成为风水师；连一个6岁的小孩都可以通过网络，学习画出各种生动的卡通人物表情；一个会计师从软体学到建筑知识……各式各样的课程、各种平面或电子媒体，知识的取得已无远弗届，要自学、要上网请教专人、要打听什么讯息，比过往容易很多，也更快速，只看你要在知识的大仓库里索取什么东西？你的兴趣在哪里？有什么是你不计较花时间和金钱去学习的部分？

打好一份工，有的是为了钱为了家，有的为了公司，还有的是为了打造自己，出发点都不一样。

人活了一辈子，活得不开心，干什么？人要活的自在，连天王老子也阻止不了你，只要两三技在身，没有什么是不可以做的，只有心甘情愿原地踏步的你，才是阻力，那个让自己失去自由的“酷吏”其实是自己。

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我们在公司的时光，在人间的时光，走过剩下的都是“痕迹”，但在“有效期间”，我们是否有选择的能力，还是哀号一句“人在江湖身不由己”，就没戏唱了？活在当下，我们用什么来为自己的余生护航？唯有那些能让自己运用自如并快乐实践的知识，才能让生活饱满。为何要自我学习？为何要终身学习？答案昭然若揭！