陈孝仁·如何为油棕正名？ 马青团代表日前特意前往原产业部长郭素沁的服务中心送上油棕果实，揶揄部长办事不力，没有办法提高国家油棕收入。

油棕与制品占国家出口收入近10%，角色举足轻重，近年来受到欧盟抵制油棕一事，影响了出口收入，阻碍国家经济发展，这一环扣一环，令本地油棕业者叫苦连天。

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马青团代表日前特意前往原产业部长郭素沁的服务中心送上油棕果实，揶揄部长办事不力，没有办法提高国家油棕收入。

此举虽引来不少网民批评，认为马青此举十分幼稚而且带有个人攻击对方政党的政治色彩；然而，事件背后所带出的课题，却是迫切需要关注的问题。

只要在谷歌搜索引擎输入“palmoil”的字眼，所显现出的最热门问题包括“为什么棕榈油对你有害？”、“棕榈油有什么问题？”、“棕榈油对健康有害吗？”、“棕榈油对你的身体有什么影响？”等等。

网络上所见，都千篇一律关于油棕的种种坏处，包括造成心脏疾病、破坏生态坏境等弊端。

但是，这些网上的文章可信度有多高？答案有待商榷。

哈佛大学早前发表了一篇论文，内容提及椰子油的百般不是，网民纷纷讨论一向来被认为是健康食品的椰子油的安全性。

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只不过，发表该论文的作者背后的动机与裙带的商业利益，犹如司马昭之心，路人皆知。

油棕的情况亦同理，一味被欧盟攻击，就是因为本国油棕威胁了欧盟国家出产的油类。

对于油棕的好处，大马民众所知显然不多，也不懂得爱惜这个如此珍贵的资源。

在缺乏宣传的情况下，民众普遍皆认为棕油属于低劣的油脂，基本上都会选择一般人认为健康的橄榄油和椰子油来食用，对油棕制品也敬而远之。

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所以，培养国人爱惜与推广油棕的意识，实在刻不容缓。

而政府，尤其是原产业部长在国内推广油棕就扮演着最重要的角色。政府可扮演带头者的角色，强制政府举办的宴会使用棕油制品的食物，甚至也可鼓励餐厅业者使用棕油，给予税务减免，既可促销国内的棕油，又可降低国内使用进口油所花费的成本，一举两得。

除了食用，还有不容忽视的工业用途，数年前，前朝政府就提出使用棕油成为生物柴油原料，希盟政府必须加一把劲。如何把油棕油推广到工业行业，以提高棕油的使用量，并且减少对进口油的依赖，也是政府急需解决的问题。

与此同时，解决欧盟抵制棕油也是迫切的任务之一。我国急需利用各种渠道宣传油棕的益处与其安全性，最直接的做法，就是效仿外国，透过科研发表论文与期刊，为油棕正名。