芦骨堡博物馆增内容．添叶亚来华裔先贤史迹 芦骨堡博物馆欲注入华裔先贤元素，把曾经在19世纪活跃于芦骨的甲必丹叶亚来及其他先贤的史迹及文物纳入博物馆展览，让游客得以更加了解先贤曾经在这片土地的奋斗史。

芦骨堡虽然有将近200年的历史，具有参观的价值，但知名度却难以与波德申的军事博物馆相同并论，因而促使州政府想要激活芦骨堡，打造成必游景点。（图：星洲日报）

（森美兰．芦骨16日讯）芦骨堡博物馆欲注入华裔先贤元素，把曾经在19世纪活跃于芦骨的甲必丹叶亚来及其他先贤的史迹及文物纳入博物馆展览，让游客得以更加了解先贤曾经在这片土地的奋斗史。

广告

朱建华吁踊跃提供资讯

不过，由于相关的工作将会涉及各层面的单位配合，森州行政议员朱建华也希望，能有更多熟悉相关史料，以及拥有相关文物的文史工作者、学家及收藏家，踊跃提供相关资讯，让有关当局能够尽量把完善相关资料。

他相信，若这项计划能够成功落实，芦骨堡博物馆不仅可呈现出代表芦骨古今往来的所有历史，往后也能作为波德申-芦骨的旅程中，必到的景点之一。

地点偏僻被游客忽略

欲芦骨堡博物馆，是于1999年4月9日开幕，它虽然是一座具有将近200年历史的防卫性城堡，也作为早年芦骨的锡米仓库，拥有深厚的参观价值。

然而，相比于2002年耗资千万令吉打造的波德申军事博物馆，芦骨堡无论规模、名气及游客量，都无法与军事博物馆相提并论，而芦骨堡地处僻静之处，也是部份原因之一。

广告

学院考察及团康活动居多

据估计，波德申军事博物馆仅在今年已吸引了超过百万人次参观，而芦骨堡今年的游客量只达到30万人次，大部份仍是以学院考察以及团康活动居多，真正吸引游客比例，仅占据少数。

目前，由于芦骨城堡上建筑物，早已战乱时期几乎崩塌，目前只留下长约200公尺，宽约170公尺的石筑城墙、皇家水井、炮台和一栋2层楼的展览馆。

芦骨堡博物馆目前共划分为芦骨历史区、纳少沉船（Nassau Shipwreck）区、森美兰州风俗区及马来传统制造技术区，关于芦骨辉煌历史的各种收藏品和展示品，则以插图、图片及人工制品等形式呈献，以向参观者展示芦骨的历史。

广告

博物馆大多描述马来人事迹

《花城》社区报记者也亲自到访芦骨堡参观，惟在整个博物馆展览中，绝大部份都是描述关于雪州王子布苏（Raja Busu）、印尼的武吉斯（Bugis）、拉惹嘉化及其2名王子拉惹祖马阿及阿都拉的事迹。

而涉及华裔先贤的部份，就仅有一幅早年采锡矿的穿着人形模样，而在早年先到芦骨淘金，接而在芙蓉、吉隆坡成为“吉隆坡王”的甲必丹叶亚来，虽然也曾经在芦骨活跃，其在芦骨历史上留下浓厚一笔，却被鲜少提起。

此外，曾经因军事失利而退守到芦骨的盛明利，也应该在芦骨的历史上，留下一个铭记。

中游客大量涌入芦骨

应推广华裔先贤事迹

“如今中国游客大量涌入波德申，作为一座具有历史价值以及曾经被华侨留下事迹的芦骨，也必须透过展示，让外界知道华裔先贤在这个地方，所留下的故事。”

也是芦骨州议员朱建华相信，中国及台湾游客对于华裔的情义结，肯定会对先贤在这片国土的事迹深感兴趣，然而，由于目前能够获悉这些历史的管道有限，若没有继续推广，这些历史或将逐渐被掩盖。

他提到，芦骨开埠的时期比芙蓉更早，早年因被发现蕴藏了大量锡矿而闻名，叶亚来则是1856年先到这里的矿场工作，之后才经营锡米生意。

“叶亚来是先来到芦骨，再接而北上的芙蓉以及后来的吉隆坡发展，因此，早年的芦骨人，相信对其在芦骨的事迹也略有所闻。”

让游客了解芦骨由来

他认为，若叶亚来、盛明利以及不少大马历史上显著的风云人物，把其在芦骨发生的事迹，透过博物馆展示出来，游客就能更加了解芦骨这个地方的由来，以及大马的华裔奋斗史的经过。

“最重要的是，我们并非一昧地展览文物，而是透过一系列的计划及活动，结合旅游的概念，让本地及外国游客到访，激发起对历史追究的兴趣。”

他认为，芦骨堡作为芦骨主要的景点，不应该被游客忽略及埋没，反而必须重新注入新元素，激活整个博物馆，让外界对博物馆的形象焕然一新，改变旧有的沉闷印象。

没妥善处理导致被荒废

“波德申军事博物馆可进入防空洞体验，芦骨堡也毫不逊色，但因为没有获得妥善处理，才令芦骨堡被荒废。”

朱建华说，芦骨堡山顶的区域，是一个很好活动的地点，除了可供民众跑步外，还可以用于宿营及野餐，以及观赏夜景的地点。

由于波德申靠近吉隆坡国际机场，每逢飞机上下航班，随时能抬头在上空中看见，留下纪念的照片。

州政府将助解决垃圾问题

朱建华也披露，他目前已寻求博物馆方面的配合，州政府及波德申市议会将会协助清理周围的环境，包括博物馆前的垃圾问题。

“博物馆将会拟定计划书，加以推广博物馆，不排除会主办一些活动来吸引游客，务必要让芦骨堡纳入波德申必游景点的导览图内。”

此外，他提到，为了方便中国游客更加明白历史的内容，当局计划会增添中文翻译再穿插插图，令游客一目了然。

朱建华（左）与芦骨堡博物馆主任彼德森（中）商讨如何激活博物馆，吸引更多游客到访。（图：星洲日报）

由于没有获得有关当局定时清理，芦骨堡山顶的野草丛生的情况非常严重。（图：星洲日报）

博物馆内记载了芦骨因锡矿而闻名的事迹。（图：星洲日报）

芦骨堡博物馆的历史故事都是以马来文及英语呈现，不排除州政府会再添中文翻译，方便中国游客了解。（图：星洲日报）

芦骨堡目前展示的物品，以关于当年引发的战事、锡矿及米南加保文化文物居多。（图：星洲日报）