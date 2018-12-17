潘淑仪．跳槽青蛙要不得 巫统退党大地震一波未平，一波又起。日前，沙巴巫统16名国州及上议员集体退党，不到短短24小时，这波出走潮延烧至半岛，巫统再有6名议员前后宣布退党，至于加盟土团党与否，他们说：容后再议。

巫统退党大地震一波未平，一波又起。日前，沙巴巫统16名国州及上议员集体退党，不到短短24小时，这波出走潮延烧至半岛，巫统再有6名议员前后宣布退党，至于加盟土团党与否，他们说：容后再议。

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这边厢，前首相署部长拿督斯里沙希淡“预言神准”，有6名巫统国会议员宣布“出走”后，再撂狠话若巫统老大不立即请辞，预言未来10天会现第3波退党潮，届时会有10名领袖退党。

那边厢，巫青团前团长凯里于社交媒体多番向阿末扎希逼宫，促“先生，时间到了，退位！”。

“无党籍”的独立国州议员，突然之间如雨后春笋般涌现，巫统议员大出走，退党背后的玄机及时机又是什么？若单纯是稳定希盟政府的政权，这理由未免弱了那么一些些，还是在找藉口“过档”。

至于希盟领袖是否“回收”跳槽青蛙的立场，迄今也备受全民关注，首相敦马哈迪早前表态不轻易接纳巫统跳槽者，此时却话锋一转指仅接受“好人”入党。

行动党元老林吉祥则表示，以政治道德来应对跳槽风，同意附带条件接受巫统议员。诚信党老大莫哈末沙布则把这团火球抛回给希盟，以集体决策来回应此事。

树倒猢狲散，有权势的人垮台，依附的人也跟着散伙，然而曾被视为“狂人部长”的拿督斯里纳兹里，强调“永远不会离开巫统，我不想成为一只青蛙”。这一刻，前部长的立场是令人肃然起敬的。

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为什么要接受跳槽的“青蛙”呢？是对巫统的情意结、或是向在野党伸出橄榄枝表达友好，壮大本身阵营筹码斗牌大，还是由始至今，是巫统在自导自演，上演里应外合的戏码，把全民都给蒙圈了？

临危弃船而逃图保命，在现实中是明智之举；在政治立场中却是背叛之举，犹如大难临头各自飞，理应受到全民唾弃，而不是开放门户，一句若没有污点就可接受，这真令人反感。

我能接受退党，但不能接受“退党，再入党”的青蛙蹦蹦跳举动，胜败乃兵家常事，而不是透过不民主方式，硬性挤入历经民主程序的民选政府，这不是民主的进程，而是在开倒车及愚弄人民。

请不要一窝蜂涌入政府体系！跳槽者不等于漂白。

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#谢绝跳槽青蛙那怕青蛙会飞

#人民需要真诚的在野党阵营

#若忏悔有用需要法令来干嘛