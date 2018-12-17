成龙新专辑独漏卓林·遭轰“怎么做爸爸？” 成龙新专辑《我还是成龙》每首歌都是自己的故事，并个别献给人生中每一位重要的人，却独缺私生女，引起议论纷纷。

（香港17日讯）阔别歌坛16年的成龙，12日再发新专辑《我还是成龙》，他标榜这是他唯一全程参与的专辑，每首歌都是自己的故事。



成龙还在专辑发布会自爆，有一首歌是打算在自己离世后唱给大家听的，但高晓松开玩笑问：“是有遗嘱在里面吗，就是财产都怎么分配？”但是成龙很严肃地回答：“我唱了一首我走了的歌，我已经录好了，所有我的团队劝我这首歌不能发，我说无所谓，这个人是不迷信的，我想讲的话先讲，她们说千万不能发，会哭死人的。我说好，但是将来有一天，送丧的那一天，哭死你们，这是我想做的。”

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其中，《谢谢一辈子》是他参与填词送给老婆林凤娇的歌曲，《别放弃》送给曾涉毒的儿子房祖名。《爱情老了》想向父母表达孝顺之情，《物是人非》送给已过世的邓丽君。《青春故事》是讲一班兄弟和成龙生死与共的兄弟情，却没有一首歌曲关于他最近新闻多多的私生女吴卓林，意外惹大批网民炮轰：“连手足兄弟都有歌听，但你的女儿呢？你怎样做人老爸？”