中欧数据忧虑‧明年经济或大滑坡 欧洲和中国公布的最新经济数据令外界愈加担心，2018年底的疲软增长势头将会转化为明年的更大幅度滑坡，因为多年来的全球经济扩张趋势走到尽头，贸易紧张局势形成冲击，同时消费者也在控制支出。

（吉隆坡17日讯）欧洲和中国公布的最新经济数据令外界愈加担心，2018年底的疲软增长势头将会转化为明年的更大幅度滑坡，因为多年来的全球经济扩张趋势走到尽头，贸易紧张局势形成冲击，同时消费者也在控制支出。

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上周五，中国公布了疲软的工业增加值和零售额数据。同时，受到法国发生暴力抗议活动和德国制造业活动疲弱的影响，欧洲的一个关键企业指标降至4年多来最低水平。

中国国家统计局上周五公布，11月工业和消费增速双双放缓。11月规模以上工业增加值常年增速为5.4%，不及预期和前值的5.9%，创下2016年2月以来最低纪录。1至11月规模以上工业增加值年增6.3%，同样不及预期和前值的6.4%。

中国11月社会消费品零售总额报人民币3兆5260亿元，按年增长8.1%，低于市场预期的8.8%，前值8.6%，也是2003年6月以来的逾15年新低。汽车类消费连续第六个月萎缩。

这些数据显示出上月中国经济进一步放缓，工业和消费领域受挫，加大了中国政府在抑制经济滑坡的同时应对与美国贸易冲突的难度。

由于中国政府最近采取了减税和重启基建项目等促增长举措，经济学家此前预计11月经济数据会略微改善。上个月投资增速的确小幅提高，但这未能提振市场情绪。

中国国家主席习近平周二将在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话，投资者拭目以待。

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上周五的调查也显示，IHS Markit欧元区12月综合采购经理指数（PMI）初值跌至51.3，创下2014年11月以来最低，并远低于《路透社》调查最悲观的看法，预估中值则是52.8。11月终值为52.7。

调查显示，欧元区企业今年以疲弱基调收官，扩张步伐创4年最慢，因新订单增长几乎枯竭，受紧张贸易形势和法国暴力抗议活动打击。