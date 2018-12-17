修车费200变900？车主与修车厂东主冲突 雪邦警区主任阿兹助理总监受询时证实这起骚乱事件，强调这是修车厂东主与车主之间的误会所致，没有涉及种族因素；警方事发后已逮捕包括修车厂东主的两名锡克裔男子，以进一步协助调查此案。

（八打灵再也17日讯）一名巫裔男子疑不满修车厂东主不合理收费，结果双方发生冲突，进而引发小骚乱，导致2名看不过眼上前帮忙的附近居民被砍伤。

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雪邦警区主任阿兹助理总监受询时证实这起骚乱事件，强调这是修车厂东主与车主之间的误会所致，没有涉及种族因素；警方事发后已逮捕包括修车厂东主的两名锡克裔男子，以进一步协助调查此案。

这起事件是于昨日下午5时30分，发生在蒲种布特拉柏兰岭花园一间修车厂。

阿兹指出，警方初步调查显示，该名国产Alza休旅车车主在上周五（14日）将车送修，当时修车厂东主声称修车费是300令吉左右，不料隔天车主致电询问修车进展时，东主却称因有其他零件需要更换，于是要多收400令吉。

他说，车主应允后，昨天上门欲取车时，东主竟以车主连累他星期天也工作而要额外收取200令吉，令车主大为不满而发生争执。

“双方因此引发冲突，正巧路过的附近居民路见不平，结果引发小骚乱，导致其中2人在混乱中受伤。”

这起事件被附近的闭路电视拍下后，今早开始在网上广传；有网民留言，事发时除了有人亮刀之外，也使用灭火器喷雾，过程中也有数辆轿车损坏。

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此外，也有人指该名车主昨日心有不甘与朋友上门取车，却被禁止离开，甚至遭对方持刀袭击。

根据一名网民的留言，修车厂东主除了不合理收取修车费用之外，也向车主不合理收取停车费，甚至霸占露天停车位，恶行已臭名远播；尽管民众已向警方和雪邦市议会投报，却徒劳无功。

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视频请点击 http://bit.ly/2A3PW1K