捐孤儿院休旅车包办伙食费．郭金恩行善不分种族 曼绒慈善家拿督郭金恩不分种族与宗教出资购买一辆休旅车给在由印裔牧师创办的实兆远仁爱孤儿院，并答应每月捐助1000令吉及包办孤儿院的基本伙食费用。

郭金恩（右）移交休旅车车匙给拉威牧师。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远16日讯）曼绒慈善家拿督郭金恩不分种族与宗教出资购买一辆休旅车给在由印裔牧师创办的实兆远仁爱孤儿院，并答应每月捐助1000令吉及包办孤儿院的基本伙食费用。

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受惠的仁爱孤儿院创办于2年前，目前是租住位于实兆远青翠花园（Taman Hijau）的两所单层角头间排屋，共收留了24名孤儿。

抱持助人为快乐之本信念

也是实兆远福清洋巴西班让品仙祠大伯公庙创办人兼主席的郭金恩日前前往探访孤儿，并移交了以他的公司，即金恩发展有限公司名义捐献的轿车给孤儿院的创办人拉威牧师。

郭金恩说，虽然他是道教徒，但在他的认知里，行善或助人不应该分宗教或种族，应抱持助人为快乐之本的信念。

“拉威牧师来找我，问我可否捐一辆车给孤儿院，做为载送孩子上学用途时，我二话不说就答应了，因为我知道这间孤儿院的情况，确实需要帮助。”

将助孤儿院寻更多资助

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他说，他在拜访中了解到孤儿院的运作全是靠社会大众的捐款来维持，因此他决定再每月捐助1000令吉及包办孤儿院的伙食，如捐献白米、健康饮料、食油、白糖、洗衣粉及日常用品等。

“我会通过人脉协助这间孤儿院寻找更多资助，包括要求孤儿院的屋主不起租，以及寻找适合的地点让孤儿院拥有‘新家’等，同时我呼吁社会大众如福利机构与善心人士给予孤儿院帮助。”

拉威牧师：盼寻更好新家地点

毕业于木威培青华小及怡保育才华中的拉威牧师（54岁）能说一口流利的华语及数种方言。

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他在受访时用华语告诉记者，孤儿院内有24名孤儿，其中22名印裔，2名华裔，年龄介于2岁至21岁。

身为独立教会牧师的他说，孤儿院的每月开销达7000令吉至1万令吉，包括了租用两间屋子的1450令吉（每月），聘请助理、伙食费、水电费及孤儿的上学与补习费用等。

征求捐风扇及免费补习

询及目前孤儿院最需要什么帮助，他说，希望可找到一个更佳的地点，以便可让所有孤儿住在同一屋檐下，其他则是希望有善心人士捐赠风扇及有志愿者上门为孩子补习。

“我们需要风扇的原因是孩子是睡双架床，目前装在天花板的风扇，为孩子的安全带来威胁，若有安置在地板的风扇，至少可保障孩子的安全。”

拉威表示，非常感谢郭金恩的捐助，解决了孩子上学的交通问题，也减轻了孤儿院的每月负担。

他也欢迎社区团体或人土前来探访孤儿，或者邀请孤儿出席活动。

有意探访者可拨电：016-5371124／010-4691124（拉威牧师）。

萧养沁与友人合捐4把风扇

另一方面，通过星洲日报高级记者陈世传的联系，获得善心人士萧养沁联合友人捐助了4把风扇，并已在日前装置在孤儿院睡房的墙壁上。

也是实兆远样样红酒家东主的萧养沁说，当星洲日报记者联系他时，他马上决定，与友人联合捐助风扇，并安排了电器店工人前往安装，解决了孤儿院的问题。

仁爱孤儿院的孩子们在赠车仪式上向郭金恩（左二）一齐高喊：“谢谢拿督！”，表达感谢。（图：星洲日报）