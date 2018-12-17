民众擅开升旗山路引事故．森林局封路禁出入 民众擅自开发万里望升旗山山路，引发土崩和倒树事件，霹雳州森林局今日继续封山路阻止登山者进入森林永久保留地，被逼折返的不知情人士惟有带着失落的心情离开。

森林局执法人员表示，封锁黄线后方即众人驻守的地段是森林永久保留地，而本报记者所站的位置则由霹州政府管辖，所以没有准证者就必须在此止步。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保16日讯）民众擅自开发万里望升旗山山路，引发土崩和倒树事件，霹雳州森林局今日继续封山路阻止登山者进入森林永久保留地，被逼折返的不知情人士惟有带着失落的心情离开。

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升旗山除了最为广知的柏油路可以通往山上之外，尚有许多条由私人开发的山路，并以数字命名；由于部份山路能让登山者较快抵达山上，所以许多已熟悉该处的登山者一般会抄山路登山，既能省时又有挑战性。

雨季勿抄山路保安全

惟年秒逢雨季，升旗山早前发生数起土崩和倒树事故，加上民众私自开发的地段涉及森林永久保留地，因此森林局在接获投报后，曾促民众勿使用山路登山以确保个人安全，同时在山路入口处贴上关闭山路的通告。

据悉，此通告自今年11月1日起就已发出，并会暂时关闭至明年1月31日；尽管如此，许多登山者仍无视通告直闯森林保留地，森林局只好派出执法人员在森林保留地处驻守，禁止没有准证的登山者进入。

许多“全副武装”有备而来的登山者今早尝试抄山路时，因没有准证而被执法人员拒于“门”外。

没申请准证不允进入

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森林局近打／曼绒县助理主任诺艾因受访时表示，多条山路包括“42”、“43”、“49”、“54”、“58”、“RTM”及“传奇”等都能通往山顶，惟这些山路都涉及森林永久保留地的地段，民众在没有申请准证的情况下，不被允准进入。

她说，其实不仅是升旗山的森林永久保留地不能随意进入，全霹雳的森林永久保留地向来除了在该处居住的原住民，民众同样不可擅自闯入或开发，否则全属违法行为。

执意闯入者将接罚单

“我们会从上午驻守至下午时段，主要是劝阻欲抄山路的登山者折返，倘若有登山者仍执意闯入森林永久保留地，我们将会发出罚单给他们。”

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她认为，现在正值雨季，民众应为了自身安全不要抄山路，因山路的泥土路面湿滑，增加了攀山的风险，容易造成意外发生。

这是其中一条民众自行开发的山路。（图：星洲日报）

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民众受促使用柏油路登山，以避免意外发生。（图：星洲日报）