诺萨：他们想要跟着自己方法走．大马羽总尊重顺莹决定 大马羽总会长拿督斯里诺萨：“对于陈炳顺与吴柳莹的情况，跟之前离开国家队的伊斯干达一样，我明白他们需要什么，同样的他们也了解羽总需要什么。”

（吉隆坡17日讯）大马羽总会长拿督斯里诺萨尊重混双奥运银牌得主“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹退出国家队的决定，他透露炳顺与柳莹早已向自己表达了离队意愿，并希望能尽早成为自由球员，以便能更好地为2020年东京奥运会资格奋斗。

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诺萨：“对于陈炳顺与吴柳莹的情况，跟之前离开国家队的伊斯干达一样，我明白他们需要什么，同样的他们也了解羽总需要什么。”

也是大马奥理会会长的诺萨表示：“在羽总大家庭，我们是要培养那些时常渴望着成功，愿意通过严格训练并按照计划发展生涯的球员，在这里还会有运动科学辅助他们改善、提升表现。”

“至于炳顺与柳莹，他们想要跟着自己的‘方法’去走，所以我们尊重他们的决定。”诺萨提到陈炳顺与吴柳莹的离开，让国家队的年轻混双组合有更多出赛机会。

之前，羽总在脸书发出文告宣布陈炳顺与吴柳莹将离开国家队，退队日期在2019年1月1日生效。

大马羽总会长拿督斯里诺萨。（档案照）

炳顺感谢羽总培育之恩

而关于退出国家队后的发展，陈炳顺被访问时避而不谈，但他感谢了羽总多年来的培育之恩。“我要感谢羽总长达12年的照顾，让我从零开始达到现在取得的成就。”

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自从陈炳顺与吴柳莹在2009年搭档以来，两人取得了多个成就，其中最重要的便是在2016年里约奥运会赢得混双银牌。