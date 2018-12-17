卡塔尔石油拟838亿发展美国项目 卡塔尔国营石油公司（Qatar Petroleum）首席执行员卡比（Saad al-Kaabi）披露，正研究投放最少200亿美元（约838亿令吉）在美国项目。同时，他指出，寻求外资合作发展当地液化天然气（LNG）项目。

（卡塔尔‧多哈17日电）卡塔尔国营石油公司（Qatar Petroleum）首席执行员卡比（Saad al-Kaabi）披露，正研究投放最少200亿美元（约838亿令吉）在美国项目。同时，他指出，寻求外资合作发展当地液化天然气（LNG）项目。

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放眼LNG产能提升43%

卡塔尔现时是全球最主要LNG生产国之一，年产量达7700万吨。该国已订下计划，希望在2023至2024年将产量再提升43%。

卡比接受传媒访问时表示，预期有关美国项目可能在今年底或下月作出公布，涉及的可能是传统油气项目，或者非传统项目。

卡塔尔上月公布退出石油输出国组织（OPEC）。卡比表示，美国国会正讨论立法，可能让OPEC牵涉反垄断诉讼，是该国退出的主因。

卡比指出，正与跨国油企商谈，共同发展卡塔尔的天然气项目。不过，如果外资提出的条件欠佳，该公司也会自行发展项目。

另外，卡塔尔国营石油公司宣布，与意大利Eni合作发展墨西哥3个油田。卡塔尔占项目的35%权益，预期有关项目明年中开始投产，每日产量将在2021年增至9万桶。