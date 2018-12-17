中国违约企业加速破产重整 今年对中国信用债投资人来说，不仅要接受违约常态化，还要学会和法律打交道－－出现信用风险的债券发行人，正以前所未有的速度进入破产重整程序。

（中国‧北京17日彭博电）今年对中国信用债投资人来说，不仅要接受违约常态化，还要学会和法律打交道－－出现信用风险的债券发行人，正以前所未有的速度进入破产重整程序。

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《彭博社》汇总公开信息显示，过去一个多月中，至少已有5家发生信用风险事件的债券发行人，包括中融双创、山东大海、山东金茂、宁夏上陵实业以及五洋建设已经或拟进入破产重整程序，与此前4年仅有寥寥5家相比，密集程度可见一斑。

专业人士认为，尽管债权人可能面临很大的损失，但长痛不如短痛，未来破产重整的接受度可能越来越高，会有更多债务违约企业通过法院主导的重整程序来实现债务重组。

今年以来，中国境内信用债新增违约规模已经超过人民币1000亿元（约607亿令吉）。官方为缓解实体企业融资困境政策频出，但也无意救助所有陷入债务泥沼的公司－－国家发改委要求，原则上2020年底前完成“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作，合理分担处置成本。

中伦律师事务所破产重整业务负责人许胜锋在电话中表示：“越来越多的企业通过这个方式来摆脱债务危机，原来国内对破产重整有些误解，现在政府、企业和社会公众在观念上都开始认可通过法院的破产重整来实现债务重组。”

对于市场逐步接纳破产重整，许胜锋分析称，在债券违约增加，政府兜底消失的背景下，庭外重组成本高，投资人即使愿意参与重组，也会倾向于通过司法程序进行，而且金融机构现在整体的态度也比较主动，所以未来这样的情况会越来越多。

“不是最差的结果”

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穆迪驻香港大中华区信用研究主管钟汶权直言，破产重整程序对债券投资人来说，“通常也不是最差的结果”，毕竟现在很多债券违约后，后续偿付进展都没甚么进度，而且债券持有人相比银行债权人和股东来说都要更为弱势，通过法院来重整的话，债券投资者至少是处于更为公平有利的地位。

长江证券固定收益总部副总经理孙超也基本认可上述观点。他指出，违约债券的投资人在维权时，往往会遇到公司不愿意变卖资产，债权人查封拍卖资产遇阻等问题，进入破产重整甚至是清算程序后，“无论哪种方式都有望取得一定的违约回收率”。

《彭博社》汇总数据显示，2014年第一起公募债券违约至今，中国境内信用债市场已有近130只公募债违约，其中目前至少有16只已得到了足额兑付，还有少量部份兑付的案例。整体处置进展缓慢，即以只数计，仅有不到两成的违约债券得到或接近解决。