王毅：中愿与东盟各方‧推进“南海行为准则”磋商 中国国务委员兼外长王毅星期日在寮国琅勃拉邦会见出席澜沧江-湄公河合作第四次外长会的泰国外长敦．巴穆威奈。王毅表示，中方愿同东盟各方稳步推进“南海行为准则”（COC）磋商。

（中国‧北京17日讯）中国国务委员兼外长王毅星期日在寮国琅勃拉邦会见出席澜沧江-湄公河合作第四次外长会的泰国外长敦．巴穆威奈。王毅表示，中方愿同东盟各方稳步推进“南海行为准则”（COC）磋商。

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据中国外交部消息，王毅在会见时表示，中泰关系呈现良好发展势头，高层交往和各领域合作密切，为两国人民带来实实在在利益。新的一年，中方愿同泰方加强沟通，做好规划，深化合作，加快中泰铁路合作步伐，早日实现中老泰铁路贯通，积极拓展三方合作，推动新时期中泰关系取得更大发展。

王毅祝贺泰国接任东盟轮值主席国，相信在泰方引领下，东盟共同体建设将取得新发展，东盟同中国关系也将迈向新水平。中方将积极支持泰方履行好主席职责，愿同东盟各方稳步推进“南海行为准则”磋商，尽快完成“区域全面经济伙伴关系协定”谈判，加速东亚经济一体化进程，共同抵御单边主义和贸易保护主义。

敦．巴穆威奈表示，泰方愿同中方保持高层交往，深化经贸合作，积极推进泰中铁路建设，在共建“一带一路”框架下拓展多种形式的三方合作。

应寮国外长贡玛西邀请，王毅16至17日对寮国进行正式访问，出席并共同主持澜湄合作第四次外长会。

中国总理李克强上月在第13届东亚峰会上表示，中方致力于同东盟各国推进COC磋商，中方提出未来3年内完成COC磋商，以使地区国家以规则维护南海和平稳定、自由贸易和航行与飞越自由。