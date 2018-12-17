遭反方向车迎面相撞．华裔青年头颅缝70针 如今肇事者已不知所终，伤者家属促任何目击者或有行车记录器者，主动联系警方，提供事故发生的片段及真相。

（柔佛．新山17日讯）19岁的华裔职业电竞选手遭反方向驾驶的车辆迎面相撞而伤及头颅，伤口更是缝上了超过70针！

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如今肇事者已不知所终，伤者家属促12月9日事发当天的任何目击者或有行车记录器者，主动联系警方，提供事故发生的片段及真相。

伤者蔡宝顺的母亲胡茹莲（46岁，保姆）在接受电话访问时指出，事发地点位于五福城市的主干道路，儿子当时正从朋友住处返家，由于该路段是单向道，相信肇事者驾驶的四轮驱动车是违反交通规则，从反方向路段行驶并迎面撞向儿子。

她透露，她是在9日的凌晨3时40分接获通知，在赶往现场后，发现肇事者已不知所踪，肇事车辆也已经被拖走。

她说，在儿子住院接受治疗的这段时间，肇事者并没有出现探望他。

“医生告诉我们，由于儿子的头颅头骨被撞碎凹了进去，因此需要开刀放铁盘。目前，儿子已经出院在家休养，医生交代我们需要留意观察他的状况，因为深怕会有后遗症。”

她说，家人促请当时目睹这起车祸的目击者或拥有拍下车祸发生的行车记录器的热心人士，能够现身说法，并主动联系附近的警局，让他们通过法律的途径将肇事者抓拿归案。

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她表示，家人在事发后有尝试到警局报案，但当时儿子未清醒无法录口供，因此儿子将在近期内到警局报案。