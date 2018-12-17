发明“复制剪贴”减轻文书工作‧文字处理器之母病逝 伊芙琳最为人知的壮举就是发明第一台电脑化的文字处理器，首次完成编辑、删除、复制及贴上功能，已被誉为是从事文字工作的救世主，可以说是Google Docs和Microsoft Word的鼻祖。

（美国‧纽约17日讯）使用电脑处理文书工作时，最常用的功能便是复制及贴上（copy and paste），当年发明这项功能的女性电脑先驱伊芙琳本月8日辞世，罹患淋巴癌的伊芙琳选择不治疗，享寿93岁。她的发明在50年前解放了秘书沉闷重复的打字工作，对电脑发展初期有着极大的贡献。

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伊芙琳最为人知的壮举就是发明第一台电脑化的文字处理器，首次完成编辑、删除、复制及贴上功能，已被誉为是从事文字工作的救世主，可以说是Google Docs和Microsoft Word的鼻祖。

《科技艺术》报道，伊芙琳1925年出生在纽约市一个来自俄罗斯的犹太移民家庭，在纽约大学取得物理学士学位后，于1950和1960年代设计早期的电脑化系统。

根据电脑历史博物馆提供的资料，她更早期的成就之一，就是为联合航空设计机票订票系统，服务全美60座城市，只需1秒时间，11年来运作无失常。

让文字处理真正电脑化

伊芙琳在1968年发明第一台电脑化的文字处理器。当时国际商业机器公司（IBM）已生产较落后的文字处理器几年，她是第一位使用半导体晶片让文字处理真正电脑化，效率非IBM所能企及。

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伊芙琳的文字处理器最初版无萤幕、速度慢和噪音大，外观就像现代洗衣机或干衣机一般大小，但是可以编辑、删除、剪贴和贴上文本，经过反复改良后才有萤幕显示和其他设计改善。伊芙琳的电脑化文字处理器，起初让祕书的工作大为减轻，便慢慢地也令到祕书的重要性大幅降低。

伊芙琳在2017年受访中说，没想过文字处理器会造成女性失业，扼杀了不少拥有秘书技能的女人。2011年，她入选洛杉矶科技女性名人堂，只是她的名声始终不如其他对电脑有类似贡献的人一样家喻户晓。