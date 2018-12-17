人行重启逆回购‧年杪资金料无虑

人行再度“开门营业”公开市场最长空窗期告竭年末资金料无忧

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（中国‧北京17日彭博电）随着年末资金需求渐长，中国人民银行结束长达36个交易日的公开市场史上最长空窗期，今日重启逆回购操作以安抚人心。

36天最长空窗期终结

分析人士指出，人行此举旨在平抑年底资金面的波动，后续是否继续提供跨年资金受市场关注。

人行今日开展人民币1600亿元7天期逆回购操作，称为对冲税期、政府债券发行缴款和金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕。

据《彭博社》统计，净投放资金规模创下9月18日以来最大；本周公开市场无逆回购到期，周五将有1200亿元中央国库现金定存到期。

国泰君安份析师覃汉在接受《彭博社》采访时表示：“重启操作释放一个维稳年底资金面的意图。”

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银行间市场质押式回购加权平均利率上周开始走升，隔夜和7天品种均升至第四季以来的相对高位，今日逆回购重启后亦未有明显回落。据《彭博社》数据，截至今日上午10时50分，隔夜回购跌不足4个基点，报2.6126%；7天品种基本持稳在上日收盘价附近。

招商银行金融市场部高级交易员吴思捷认为，上周四开始，资金利率已出现明显的边际收紧，流动性最宽松的时期已经结束。据《彭博社》数据，隔夜回购利率上周五升至9月底来最高，7天期品种亦反弹至10月末以来高位。

中信证券固收研究主管明明发布的点评称，人行在资金利率走高背景下重启逆回购操作，表明了维稳年底资金面的态度，料后续将陆续开展流动性净投放以对冲年底资金面收紧压力。

资金面警报尚未完全解除

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但此次公开市场7天期逆回购操作向市场注入的资金将会在年内到期收回，资金面警报尚未完全解除。

覃汉认为：“人行没有提供21或者28天这种可以跨年期限的资金，没法直接确认是释放宽松信号。”

他说，尽管年末资金面不需太过担忧，但当前中美利差在短端倒挂严重，10年期国债利差也不宽，对人民币汇率造成压力，监管当局可能还是希望引导短端利率适度上行。