独留幼儿车内不顾‧2父亲忙着解毒瘾 加影警方今日展开“过滤行动”（Ops Tapis）才揭发此事，并将2名失职父亲与其他62名吸毒者逮捕查办。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）2名吸毒者妄为人父，为解毒瘾竟将2个月大的男婴带往吸毒场所独留车内，完全不顾孩子的安危。

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加影警方今日展开“过滤行动”（Ops Tapis）才揭发此事，并将2名失职父亲与其他62名吸毒者逮捕查办。

加影警区主任扎菲助理总监指出，加影毒品罪案组连同雪州毒品罪案调查组及国家反毒机构，于今日凌晨4时，在士毛月及加影先锋镇几个吸毒热点展开突击检查，共逮捕64名吸毒者，并发现3名男婴被父亲带到吸毒场所。

他说，初步调查显示，3名男婴分别为2个月大（2名）及1岁，其中2人是兄弟，他们的父亲趁送母亲上班后，将他们带到吸毒场所丢在车内不顾，自身混入吸毒者群中吸毒。

“另一名男婴也面对同样的情况，其父亲也是趁清晨时载送妻子后偷空吸毒。”

扎菲指出，警方将3名男婴带回警局后联络男婴母亲，目前3名男婴已各自交回给母亲及男婴外婆带回家。

他说，64名吸毒者中，分为45名巫裔男子、7名华裔男子、10名印裔男子、1名巫裔女子及1名华裔女子。

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“其中2名吸毒者是通缉犯。”

扎菲指出，警方也在行动中起获30小包海洛因（约25克），援引1952年危险毒品法令第12（2）及15（1）（a）条文调查此案。