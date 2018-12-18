Gamuda．IBS高科技引领建筑业 工业化建筑系统（IBS）在建筑业并非最新技术。作为建筑业的领导者之一，GAMUDA金务大引进数码高科技，通过所建设的GAMUDA IBS厂房生产建材，并将之应用在旗下房地产发展项目，以达致一贯的高品质，提高生产力的良效。

工业化建筑系统（IBS）在建筑业并非最新技术。作为建筑业的领导者之一，GAMUDA金务大引进数码高科技，通过所建设的GAMUDA IBS厂房生产建材，并将之应用在旗下房地产发展项目，以达致一贯的高品质，提高生产力的良效。

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首间GAMUDA IBS雪邦厂房如今已投入运作两年，第二间GAMUDA IBS万津厂房也将投入营运，届时升级版的生产力将继续有效的引领马来西亚建筑业。

于2003年，政府批准了大马建筑业发展局（CIDB）和工业化建筑系统（IBS）蓝图（2003-2010）的IBS策略方案，以提高本地建筑业的效率和生产率。随后来到IBS蓝图（2011-2015）和建筑行业转型计划（2016-2020），两者的计划主要推动IBS的广泛应用，从现有的3D图像中获得更清洁、环保以及高效的建筑施工。

Gamuda IBS总经理陈奕恺指出，因为该策略方案的出现，引领金务大在我国投资首间利用数码技术建造房地产的IBS厂房。而这间设于雪邦的Gamuda IBS厂房已于2016年7月投入运作。

数码IBS技术由建筑信息模型（BIM）为基底，能够高效率的在一半的时间内根据客户的需求设计，自动化以机械臂定制和生产各种预制且高质量产品。

GAMUDA IBS旗下两间厂房预计每年能构建10,000个房产单位。为了证明其技术，高效率，以及无与伦比的高质量，所有金务大置业GAMUDA LAND房屋将使用GAMUDA IBS来建造。

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Gamuda IBS之优势

缩短施工时间

高楼建筑物一般需要36个月来完成建构，但利用IBS则可以在24个月内完工。有地房屋的施工更可以在12个月内完成，无需耗时一般的18个月。之可以这么高效率是因为GAMUDA IBS厂房拥有全自动生产线，由机器人代劳以灵活的模板成行，生产率为每小时一个住宅单位。以高楼建筑为例，每一周就能构建一层楼的单位。

金务大置地为RUMAH SELANGORKU建造的可负担房屋项目，位于加影的JADE HILLS涵盖3栋共714个单位已竣工，耗时24个月，比预期提早12个月，整整1年。而KUNDANG ESTATES一栋共280个单位的项目，其结构只耗时6个月。该公司目前正在GAMUDA GARDENS建造共664个房产单位，以及在CYBER VALLEY为雪州发展居建造864个可负担房屋单位。

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高品质和保证

由于产品全部按照受控厂房设置的规格生产，因此在产品质量方面并不能妥协。所有Gamuda IBS产品也经过大马工业研究与规格局（SIRIM）和消防局的质量、火和腐蚀的测试。例如，Gamuda增强预制混凝土通过了SIRIM QAS International的ISO认证。Gamuda IBS示范单位的建筑质量评估体系（QLASSIC）也达到86分，这是有史以来完成IBS住宅单位得分最高的。

无限的产品种类

Gamuda IBS生产各种产品，包括实心墙、双面墙、预应力半楼板，特殊立面墙，甚至是设备齐全的浴室吊舱。这让发展商能自由有弹性地构建任何类型和设计任何尺寸的建筑物和浴室。

更清洁环保及安全的施工方法

Gamuda IBS实践可持续建筑解决方案。其厂房先进的自动化机器人作业，不仅提高生产率，同时也减少浪费，因为在BIM（Building Information Modelling）的结合下，所有建材均按照确切要求生产，从而有助于最大限度地资源应用和大大地提高产品精准度。

在施工现场，模块化的乐高式建筑方法产生的废料非常少，有别于传统工地，这些地方都堆满垃圾，还有被浪费的混凝土以及钢框架等。工地的重型车辆和机械减少了，噪音和灰尘自然较少。

减少65%外劳人力的依赖

更值得一提的是，自动化与数据化的结合不单单减少施工现场对人力劳作的需求，同时促进了本地专才的培养，可谓一举多得。

高质量预制浴室

生产力更高

Gamuda IBS雪邦厂房目前最大的生产力，能够每年构建3000个房产单位。为满足预期增长的需求，第二间设于万津的厂房即将于今年12月投入运作。这间新厂房将有能力每年构建7000个房产单位，并能生产更多的产品种类，概括双层墙和浴室吊舱等产品。比单层墙更坚固的双层墙能够建造更高的建筑物，基于更坚固的性质，它可以建造高达50层的建筑物，这也有助于解决土地空间有限等问题。

凭藉每年10,000个房产单位的总产能，金务大有能力在2020年协助达到政府第11大马计划中提呈建造20万间可负担房屋的目标。

打造浴室吊舱生产区

万津新厂房设有一个专门用于制造浴室的区域，为此该厂房已经采购了也许是东南亚最大的混凝土铸造模具，致使该厂房每年可以生产16,000个浴室吊舱。

新房子的地板塌陷堵塞对屋主来说是一个祸害。利用Gamuda IBS，整个浴室装置已在厂房完成，从而消除施工现场的任何潮湿工作-当训练不良的工人没有做适当清理，将水泥或其它废物，如瓷砖碎片倒入地板塌陷处时，常常会造成堵塞。

对于预制浴室，整个浴室个体将通过起重机吊装到所需的楼层，工人只需将整个浴室个体固定在建筑物上，而无需在设备上涂抹任何水泥。如果有指定使用的瓷砖，其瓷砖可在厂房安装，从而有助于建造一个更整洁的施工现场。

这些预制浴室（BATHROOM PODS）是一个单独的无缝个体，没有任何接口，从而达到高品质。每个浴室已俱备所有防水墙，地板和配件，只须接上电源水源就是一个完整的浴室。

1.所有Gamuda IBS产品在送到工地之前都经过质量检验员的严格检查。

2.科技进步的今天，浴室已可以在厂房生产。所有防水措施、设施也在厂房内严格控管下安装完成，达到高质量生产。

3.Gamuda IBS住宅拥有挑高的天花板，更光滑的墙壁以及精确平整的地板，展示出宽敞的室内布局。

4.第二间Gamuda IBS万津厂房生产的双层墙更为坚固，能够建造高达50层的建筑物，有助于最大限度利用土地资源。

5.金务大置地在加影Jade Hills建造涵盖3栋共714个单位，于12个月内完成结构工程，完全竣工只花了24个月，提早了一年时间。