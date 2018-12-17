苏斯敏．地方选举还政予民 酝酿在3年内“诞生”的地方议会选举，还未长出“幼苗”，就突然被首相一口否决，引起各界侧目和哗然；有者认为这形同于为民主进程“开倒车”，被国际存有我国“不进则退”的负评，不过也有人认为这是首相的缓兵之计，尤其是在当前《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）大集会甫热烘烘落幕之际。

酝酿在3年内“诞生”的地方议会选举，还未长出“幼苗”，就突然被首相一口否决，引起各界侧目和哗然；有者认为这形同于为民主进程“开倒车”，被国际存有我国“不进则退”的负评，不过也有人认为这是首相的缓兵之计，尤其是在当前《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）大集会甫热烘烘落幕之际。

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在这个多元种族和不同宗教的国度里，任何人都应避免触动各种族之间的神经线，然而地方议会选举与“城市与乡区之间的差距”、“种族间的冲突”挂勾和划上等号，实在令人费解。

从过去两届的全国大选成绩来看，不难发觉原本是反对党的民联到今天的希盟，一直都稳拿城市选民的铁票，并且越战越勇，就连本届大选，也导致执政联邦已逾60载的国阵也保不住大部份乡区的票源，以致落得被终结执掌中央政权的“不败神话”。

目前有迹可循的现象是，尽管来届大选距今仍有四五年，然而已成为反对党的伊党与巫统，为了力挽狂澜，开始联手部署在乡区为拉拢马来人选票的策略，以致造成敦马对地方议会选举存有隐忧，这是可以被理解的。

行动党秘书长林冠英大派定心丸，指该党对推动恢复地方议会选举的立场不变，然而包括他在内的所有内阁成员，都必须说服敦马和其幕僚，才有机会让这项已萌芽中的新选举制度，依据原订计划照跑。

在采访地方政府的常月会议时，我不时看到州议员出席，但他们不属于地方政府的一员，所以充其量只能成为旁听者，在会议上没有发言权，这种体制是不健全和违反民主精神的。

不容否认的事实是，倘若村长、市长和县市议员都是民选体制下诞生，将会更有效监督和制衡地方政府的运作，真正做到还政予民，也为新村、甘榜与县市议会带来新的政治气象。