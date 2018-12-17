妇女停车场遇推销员．硬销商品拒买遭骂 商场停车场以近3倍的高价硬销喷雾剂，妇女喊怕怕，吁公众小心！

记者前往万挠特易购停车场时，没有看到推销员的踪影。（图：星洲日报）

焦点社区：万挠特易购商场

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（雪兰莪．万挠16日讯）商场停车场以近3倍的高价硬销喷雾剂，妇女喊怕怕，吁公众小心！

万挠区一名女子在社区脸书通过管理员申诉，于本月3日下午6时30分独自开车载着女儿到万挠特易购商场购物时，遭一名男子硬销产品，并在她拒绝后，恼羞成怒指民众不愿向印裔购买商品，但在他们因为生活迫人而作奸犯科时则加以指责。

价钱贵3倍

女事主指推销员并非单独一人，在相距数辆车的距离外另有同伴拿着同样的产品，而附近并无保安员，让她感到不知所措。

“我假装问价钱，他说3支245令吉包用产品为我打亮整部车子。我说太贵没钱买，他就说里面有自动提款机你可以去提款。”

她也指在上网查看后，有关产品包邮3支仅需95令吉。

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逾10客人投诉

女事主在帖文中指出，她以需要向丈夫取钱为由，即时拨电联络丈夫但却无法接通，唯有向推销员假称丈夫在研究要不要买，同时抱女儿下车直接进入商场，结果遭男子发难，让她对男子说的话感到害怕和不安。

“我直接向特易购的客服说明这事，客服说已经不下10个客人投诉，警察也来过，结果一段时间后他们又回来了。客服说停车场下午6时后是没有保安员。”

她因此书写投诉信，并打算把有关信件电邮至特易购总部以采取对策。

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她也对特易购客服人员主动建议让保安员陪她去取车，表示感谢。

她说，要求社区脸书管理员不公开她的身份发出帖文，是因为担忧被寻仇。

“后来想想我没有立刻上车离开真的很危险，要是他们喷的是迷魂党的药后果就不堪设想了，经一事长一智。公布这事希望大家能够知道有这些人，请小心和注意，下车前看看有没有人在后面等着你，如果你单独去那边担心他们缠着你，停车后看到他们开始靠近也别下车，立刻去别处停车。”

有关帖文由管理员贴出后，迄今为止已有363个分享。万挠区网民纷纷做出反应和留言，当中有多人指本身亦曾被推销，但未有任何人指遭到伤害或面对损失。其中，亦有人指曾遇上态度良好的印裔推销员而向对方购买产品。

记者实地观察未见推销员

《大都会》社区报记者特往万挠特易购商场做实地观察，在停车场内兜转多圈并未见到有任何推销员。

此外，直至截稿为止，特易购客服未能联络上，以针对此事做出回应。