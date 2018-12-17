日立最大手笔并购案‧295亿购瑞士ABB电力 《日经新闻》报道，日立制作所与瑞士ABB就收购ABB旗下电力系统业务达成最终协议，收购总额预计达到6000亿至8000亿日圆（约221亿至295亿令吉）左右，为日立历来最大手笔并购案。

（东京17日讯）《日经新闻》报道，日立制作所与瑞士ABB就收购ABB旗下电力系统业务达成最终协议，收购总额预计达到6000亿至8000亿日圆（约221亿至295亿令吉）左右，为日立历来最大手笔并购案。

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ABB在送配电等电力系统业务领域属于全球最大企业。目前，可再生能源不断普及，新兴市场国家也在建设电网，日立正在有望增长的电力系统领域加快拓展海外市场。

ABB首先将剥离相关业务，由日立在1、2年内逐步提高出资比例，将其变为独资子公司。通过采取分阶段收购的方式，日立可以减轻业务环境明显改变等风险。

收购完成后，日立将在送配电领域跃居全球首位，在企业的整体规模上与德国西门子并驾齐驱。

ABB是全球最大工业用机电设备企业，电力部门在全球涉足包括控制系统在内的送配电设备的制造和运营业务。

2017年，ABB电力部门的销售额达到约103亿美元，营业利润率约为8%。该公司不仅交付设备，还涉足送配电系统整体的运营业务，电力服务业务占到销售额的4成以上。