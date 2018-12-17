双溪布鲁13路旁巷．沟栏重装防人车掉入 巴生卫星市商业区公共设施已“失修”多年，以致民生问题一箩筐，此前双溪布鲁13路旁巷的大沟渠围栏更是“不翼而飞”，如今已获巴生市议会重新装置，居民安全不再受威胁。

维修部份全长约80公尺，也使用了较坚固的材料，以防止路人或车辆不慎掉入沟渠内。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生16日讯）巴生卫星市商业区公共设施已“失修”多年，以致民生问题一箩筐，此前双溪布鲁13路旁巷的大沟渠围栏更是“不翼而飞”，如今已获巴生市议会重新装置，居民安全不再受威胁。

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巴生市议员黄智荣披露，这项维修工程耗资约2万令吉，而维修部份全长约80公尺，也使用了较坚固的材料，以防止路人或车辆不慎掉入沟渠内。

他周日在巴生卫星市早市派发月历予市民时，对媒体发表上述谈话时说，由于车流量多，该处如今已被充当为停车位，且共划了20个停车格，市民也能安心泊车，避免发生意外。

排水系统提升25%

他表示，有鉴于卫星市部份地区，经常面对“逢雨成灾”的情况之下，该处沟渠的排水系统也将提升25%，以舒缓阻塞的情况。

吁下载uAduiView投诉民生

另一方面，黄智荣指出，巴生市议会推出的uAduiView的手机应用程式已有一个月了，目的是让民众反映民生课题，奈何该应用程式仍未普及化，因此该程式仍在改善中。

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他呼吁民众自行下载该程式，以作出民生投诉，也让市议会更有效的处理问题，且也更好的统计数据。

“透过该手机应用程式，市议会便会晓得在哪一个区，有民生课题待解决，也能更快的掌握第一手消息，同时市民也能通过该程式，晓得该问题是否已得到解决，因该程式会发送照片告知市民。”

他说，若以传统的电联方式反映民生课题，使用手机应用程式能更有效率的解决民生课题，市议会也能根据统计数据察觉哪一个地区不断衍生民生课题，从而根治。

当记者询问如何晓得投诉得到受理时，他说，刚开始使用程式做出投诉时画面会呈现红色，橙色代表进行中，绿色代表已解决，如此一来能更好的监督市议会的所有投诉。

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黄智荣将派5000月历

黄智荣向记者表示，这次是他首次派发月历给民众，一共印刷了5000份的月历，准备派发给市民，而且在派发月历的过程中也能与民众有一个良好的互动，也能了解民众的需求。

他说，月历上也提供各种谘询，以让市民晓得若遇到问题，该项哪一个单位寻求协助，同时也备有他的联系方式。