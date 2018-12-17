缘希．王的使命 在宫里，最幸福的事莫过于跟老师念书习武，专心致志追求知识，却成为皇上独爱的皇子，也成为他人心腹之患。

“报皇上，前方捎来消息，尚未找到太子踪迹。”

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臣子汇报最新情报。

“恳请父皇保重龙体。太子体格强壮，武艺非凡，一定没事。”几位皇子坐在大厅里商讨。

“此南疆之役我军本应可轻取敌方，根本不需要太子亲自领兵上阵，为何他执意领军前往南方？还要到第七天连人影都不见。”坐在右边首座的皇二子谨慎分析，“恰巧福晋杨氏在南疆之役前三天出宫回娘家，现在也传出她从娘家逃出，双双失踪。这是巧合还是……”

“皇兄之意是指太子暗中策划？”

皇四子把玩指上玉环。

“毕竟太子不是第一次。”皇二子发出阴笑。

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众人陷入短暂沉默，想起太子在十多年前出巡时，曾因坠海而失踪几年。

“皇弟倒是觉得可能还有其他阴谋……毕竟太子失踪，谁得益最大？”

皇五子冷视皇二子，兄弟之间明争暗斗似乎浮现水面。

皇子暗斗夺位在深宫里屡见不怪。可此刻，眼见孩子们不顾手足情而冷言冷语，加上摆在眼前解不开的谜团，皇上感到心疼。

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距离皇宫十万八千里之外的小岛。衣着朴素的男人协助渔民停摆渔船，举止干脆俐落而气质风度翩翩，不远处则有一身净白衣裙的女子在沙滩挖出田螺。

较后，男人获得渔民赠送几尾小鱼，牵起清秀女子沿着海岸边走去。清风吻上脸颊，深深地吸着晚霞的空气。

“你舍得权力地位，你的父亲也不会轻易放开你。”女子低着头，脸上写满复杂的幸福。“为了我这么做，值得吗？”

“不只是为了你，因为我是王枳天。”男人展露微笑。

王枳天是老渔民给他起的名字。

那年坠海后被渔民救起，睿智的他知道坠海并不是意外，而是人为。为了逃避追杀，只好装作失忆。在岛上生活的几年，感受到皇宫外的自由。

他原天性善良，偏偏困在宫里伪装冷酷无情；天性爱和平，偏偏困在宫里看着尔虞我诈；天性爱自由，偏偏困在宫里成为傀儡。

在宫里，最幸福的事莫过于跟老师念书习武，专心致志追求知识，却成为皇上独爱的皇子，也成为他人心腹之患。

“纯怡怎么办？她是你名门正娶的福晋，还有刚刚被赐婚的佳丽……虽然你对她们无意，但是……”女子皱着眉头。

“别想太多，我们至少先过个悠哉的三五七年。”他非无情，刚好注定有人受伤，其实他也很烦皇上赐婚这门事，偏偏无法推搪。

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藉由南疆之役，他先送杨女回娘家。当收到他失去踪影的消息后，杨女借用寻夫君作理由而离开娘家，最后相约岛上。

当时他奋力领军几天，确保他方必胜无疑时，开始装作不适也要坚持上战场。沙尘滚滚，兵荒马乱。他装作穷追对方首领至某处，故意钩破衣衫留下追捕痕迹，再将玉佩放在南方山寨洞口，然后头也不回地往反方向策马奔驰……一切策划得天衣无缝。纵使皇二子料想他离宫出走也拿他没办法。

悠哉的过个三五七年后。他知道终有天必须回宫，就像当年太后病重，他必须回去看亲爱的奶奶最后一面，不惜再度陷入宫中斗争而无法自拔。

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7年后，皇子们继续争夺王位，适逢流寇四起，贪官污吏祸害百姓，国家社稷可能毁之一旦，单靠少数正义之士行侠仗义有如杯水车薪。老渔民说必须有明君掌权，用绝对的权力做绝对的选择。

杨女非皇亲国戚，而是宫外结识的帮派侠女。相识于战乱，离别于战乱。

懂得回家是看见背负肩膀上的重任与使命。有人流离浪荡数十年，无法扎根，因为没有着地的使命。四处漂泊，只为寻找梦想。自由，不过是种工具罢了。

夕阳光影之下，扬起衣边长裙，杨女始终紧紧跟随太子，怀里抱着3岁小孩。