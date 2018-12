BTOB马来潮语活学妙用· “Saya lapar gila”笑疯全场

TOB虽然是第4次来马,却是第一次在大马办售票粉丝见面会,并因为队长恩光已入伍而“7缺1”。左起为镒勋、星材、二代队长旼赫、炫植、昌燮和Peniel。他们在演唱《Only One For Me》、《Blowin' Up》等歌曲时玩得尽兴,演绎《Please》、《Beautiful Pain》等曲目时则尽显唱功。 (相片提供:WE Entertainment)

(吉隆坡17日讯)韩团BTOB来马举行售票粉丝见面会,由于队长恩光已在8月当兵入伍,当幸运马来女歌迷上台演唱《Someday》展现好歌喉时,“绝对忙内”陆星材竟搞笑问对方“所以你要来取代恩光吗?”。6子在台上一学到马来话就灵活的现卖现用,镒勋一句拉长音的“Saya lapar gila(我很饿)”让人笑疯,当哥哥们在许愿板上细心挑选粉丝心愿时显得慢吞吞,陆星材就一直催说“Ahh Stress, cepat sikit”,主持人教他们马来潮语Lek Lu(Rilek Dulu即放松一点的缩写),他们觉得有趣更是整晚挂在嘴边。由于昌燮确定在明年1月入伍当兵,6子在见面会结束前也感性表示,“不知道几时才能再来,请大家期待我们全员到齐再访马的约定。”

广告



昌燮入伍前扭臀热舞送福利

曾在去年8月来马参与K Wave拼盘演唱会的BTOB,“二代队长”旼赫、昌燮、镒勋、Peniel、炫植和陆星材除了演唱9首歌曲,也不忘和Melody(粉丝暱称)大玩游戏。10月曾单枪匹马来马出席手机代言活动的陆星材表示,“我实现承诺,把哥哥们都带来了哦。”当Melody要求昌燮和陆星材来场舞蹈对决时,在当兵前放飞自我的昌燮豁出去的“扭臀舞”及拍打屁股动作,意外完胜陆星材。在玩猜歌游戏时,旼赫难度很高的一句“We……”让全场Melody想爆了头,这时只见Peniel搞怪的领唱起Queen乐团的《We Will Rock You》,第2回合则由炫植莫名的演唱起《We Are The Champion》,镒勋还人来疯的在台上摆起了Queen乐团已故主唱的经典甫士,只能说BTOB都是一群玩得很开的疯子啊。



6子围栏前一一挥别Melody

长达2小时的见面会结束前,Peniel在安哥曲《Our Concert》不舍的拿出摄录机全程拍摄台下Melody,其他成员则向台下抛起了玫瑰花。值得一提的是,6子在活动结束后还办起了Up Close环节,隔着围栏一一挥手送别大马、韩国、印尼、菲律宾、中国甚至新加坡的Melody,整个过程接近半小时,粉丝们离场前皆可获赠他们的海报一张。