张泰卿：就像对美食． 生活各方面 展现包容 （诗巫17日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，民以食为天，由于饕客对美食有大度的包容，烹饪者想方设法让市场的美食更多元化。他也希望人们能将包容、创新的精神，发挥在生活各方面，包括个人、家庭、事业、民族、国家，相信明天会更好。

贵宾联合主持2018年终缤纷美食节开幕仪式。左起为诗巫中央市场小贩公会主席张惠光、诗巫市议会小贩组主任黄惠萍、诗巫小贩联合总会会长蒋祥源、诗巫市议会主席张泰卿、小贩组副主任甲必丹罗明华、诗巫小贩福利联合公会主席陈鸿坚。

（诗巫17日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，民以食为天，由于饕客对美食有大度的包容，烹饪者想方设法让市场的美食更多元化。他也希望人们能将包容、创新的精神，发挥在生活各方面，包括个人、家庭、事业、民族、国家，相信明天会更好。

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“诗巫民众接纳各个种族的食物，亦爱各个国家的料理。所以，提供各种美食餐厅、摊贩在市场上各自绽放光芒，谁也夺不了谁的风采。由此可见，人们对美食的包容度很大。”

■和谐需长期耕耘

张泰卿认为，基于大家对美食共同喜爱的基础，才可能有双赢局面。同样的，站在爱马来西亚的基础上，不同种族、宗教、文化不该是人们前进的阻力，而应该包容和接纳彼此的不同，共同发展马来西亚，让全民都在国家的进步中受惠，缔造双赢局面。

“食物的酸甜苦辣就像人生。西马人羡慕砂各族人民在同一屋檐下经营餐饮业，共享美食，砂人民也引以为傲，珍惜这份不分你我的和谐，并希望能一直都存在，不被破坏。大家必须明白‘和谐’的存在不是理所当然，必须长期耕耘和珍惜，若是被摧毁，将悔不当初。”

■地方美食吸引游客

张泰卿昨晚在诗巫小贩联合总会主办的2018年终缤纷美食节开幕礼致词称，希望大家将喜欢的美食介绍给本地和外地的亲朋戚友。地方美食永远是吸引游客的卖点。

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他称，诗巫的饮食餐店之多，平均每个商业区总有几间咖啡店、餐厅，而每间咖啡店都有最普通的干盘面。面对各种美食竞争，干盘面的地位屹立不倒，获得诗巫人十年如一日的喜爱，也因此有了各种创意的干盘面，如咖哩干盘面、三色干盘面、炒干盘面、海鲜干盘面等，还有巫裔朋友制作的清真干盘面。

“应市场需求，包装式干盘面面世，方便游子们带到异乡，更成最好的伴手礼。这就是传统和创意并存的例子。面对时代需求，人们不能固步自封，必须与时并进，但又不能摒弃传统，于是为传统添加新元素，保留传统的美好，还创造了新事物，让消费者多了选择，商家多了收入来源，一举两得，缔造双赢。”