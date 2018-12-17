希鲁丁：共同建设国家．消拯局 媒体 唇齿相依 （美里17日讯）砂消拯局局长希鲁丁认为，媒体与消拯局之间唇齿相依，保持良好的合作关系，互相配合，对国家做出贡献，这是根据他在消拯局服务30年的经验，还有到外国参与消拯局相关活动，显示媒体与消拯局之间的关系极其重要。

（美里17日讯）砂消拯局局长希鲁丁认为，媒体与消拯局之间唇齿相依，保持良好的合作关系，互相配合，对国家做出贡献，这是根据他在消拯局服务30年的经验，还有到外国参与消拯局相关活动，显示媒体与消拯局之间的关系极其重要。

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他表示，媒体发挥文字力量，刊登在报章或网络，对社会造成影响，为社会传达准确及正面讯息，这就是媒体工作的议程，然而如今有许多不是由媒体报导的负面消息充斥，大家有责任作出改变。

“我在不久前受邀出席2018年大马新闻学院媒体课程，为参与者进行分享，媒体要如何与消拯局共同建设国家，这就是媒体与消拯局的愿景，具有一定重要性。不管是媒体或消拯局，都有自己的责任，双方需要互相明白及谅解。”

希鲁丁昨晚出席由砂消拯局第6区与北砂新闻从业员协会举办媒体与消拯员共聚之夜兼2019年日历推展礼晚宴，并在致词时指出，他投身于消拯局服务30年以来，不曾拒绝回应媒体，或许他在手机应用程式WhatsApp群组不多加回应，但会透过私聊回应媒体的提问。