联邦道路暂停拨款维修． 李景胜批破坏市容 （美里17日讯）针对联邦政府暂停发放11至12月份联邦道路维修拨款一事，砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜直指无法接受，因为除草合约是以一年来计算，不能以拨款不足为由停工，影响整座城市的环境卫生。

（美里17日讯）针对联邦政府暂停发放11至12月份联邦道路维修拨款一事，砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜直指无法接受，因为除草合约是以一年来计算，不能以拨款不足为由停工，影响整座城市的环境卫生。

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李景胜希望联邦政府正视问题的严重性，强烈要求此等事件不再重演，以美里民众的整体利益为依归。

他表示，美里公共工程局虽已接获联邦政府通知，明年起将恢复有关拨款，但在这2个月里，他已接获不少民众投诉，指道路旁的野草丛生，对美里市容及环境卫生构成严重影响。

李景胜认为，联邦政府不应停止11月及12月份的维修拨款，因为这项工程是常年性质，政府有向人民征收路税，不应以拨款不足为由停工。

据李景胜了解，联邦政府已委任新承包商处理联邦道路的除草工程，希望明年1月能恢复这方面的服务，确保联邦道路受到妥善的照顾，让游客对美里留下好印象。