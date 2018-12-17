杨万勇：部门机构合作． 媒体准确报导新闻 （美里17日讯）北砂新闻从业员协会会长杨万勇表示，媒体在为社会群众提供迅速及准确性的资料来源是迫切需要得到所有机构及部门等的密切合作，以便提供准确及无误的新闻报导。

全体出席媒体与消拯员共聚之夜兼2019年日历推展礼晚宴的消拯员及媒体合影。

（美里17日讯）北砂新闻从业员协会会长杨万勇表示，媒体在为社会群众提供迅速及准确性的资料来源是迫切需要得到所有机构及部门等的密切合作，以便提供准确及无误的新闻报导。

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他强调，双方保持长期性的良好合作关系非常重要，尤其是在应对突发事件时须讲求速度及准确的新闻资讯报导，官方准确无误及迅速通过媒体对外界回应将能有助于遏制事件及谣言散播。

“身为前线的媒体工作者，我们肩负为社会群众提供准确、迅速及无误的时事报导，尤其是在现今面对数码科技发达的互联网主流时代，更是讲求新闻速度及工作效率竞技的互联网数码时代。”

他说，媒体在履行职责时，需要得到所有机构及部门等的密切合作，包括消防与拯救局在内，唯有向媒体提供准确即时性的信息资料，再提供给社会群众，以避免报导有误，可防止及避免错误的实情报导。